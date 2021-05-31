過往公佈的收視報告，通常都是要隔一星期才有，但據TVB今日公佈的收視報告，是「新鮮滾熱辣」、真真正正過去一星期（5月24至30日）的節目收視結果，而且，除了大台本身，還有另外兩個免費電視台ViuTV和開電視的收視結果！另一方面，TVB今次玩電視直播收視，而非沿用已3年多的「7天跨平台總收視點」（即統計電視、手機、平板電腦及用戶在7日內重溫節目的數目），今日份報告有不少驚喜。

先講大台最好成績的節目，是王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》（第1248至1252集），平均收視有23.2點，以今年起採用的每一收視點代表65,540觀眾人數計算，即有約152萬觀眾收看。緊隨其後的是陳展鵬主演的《逆天寄案》（第16至20集），比《開心速遞》低0.1個百分點。《逆天》的數字雖然比之前公佈的26.4點略低，但由於今次公佈的是直播捧場人數，故數字略低亦不足為奇。而新播的劇集《一笑渡凡間》取得19.2點收視，約125.8夢觀眾收看。

至於ViuTV方面，上周開播的新綜藝節目《中女唔易做》取得2.3點（約15萬觀眾支持），由於數字只計直播收看人次，未計以其他方法收看及重溫等，所以實際收看人數一定比15萬高。而在《中女》之後播出的《掃街達人》，成績更好，有2.7點，比《中女》多了2.6萬觀眾捧場，此時段之前播放的是話題作《ERROR自肥企画》，如果當時有收視報告，相信更能反映觀眾的支持意向。

外購節目吸觀眾捧場

而ViuTV上周收視最高的節目，竟然是周六電影時段、由周潤發、梅艷芳和梁家輝主演的電影《英雄本色III夕陽之歌》，獲4.7收視，即逾30.8萬觀眾實時收睇。至於周日晚的外購節目《健康要Fact Check》及自家製的《Chill Club》則分別取得3.8點（約24.9萬觀眾）及3.2點（約20.9萬觀眾）收視成績。

至於開電視在過去一周的最好收視節目，都是外購節目，分別是周日晚播出的《空間改造王》，有4.4點（約28.8萬觀眾）收視，及周六晚的《健康原因講多D》，有2.9點收視，約19萬觀眾捧場。

寧睇舊戲拒聽勵志歌

值得留意的是，《萬眾同心公益金》與《英雄本色III夕陽之歌》、《健康原因講多D》幾乎在同時段播出，惟《公益金》僅得13.7點收視，該節目是同時段最「新」的節目，而且有「樂壇校長」譚詠麟、「藍神」周柏豪等人助陣，但仍有接近50萬觀眾寧願轉台，睇重播多次的舊片及外購節目，可見《公益金》的「吸引力」之大！未知與「藍神」唱《一事無成》來鼓勵失業家庭有無關係……

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