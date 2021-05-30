吳鎮宇新戲《濁水漂流》將於周四上映，他在戲中與李麗珍、謝君豪等飾演露宿者，於一場無預警的清場行動下，盡失家當，鎮宇堅持向政府追討一個公開道歉。其實新戲題材是以真人真事改編，源於2012年深水埗通州街的清場行動。鎮宇日前在九龍灣接受訪問，為露宿者發聲，怒斥政府只願賠錢卻不肯道歉。

鎮宇飾演剛出獄兼有毒癮的露宿者「輝哥」，不但要貼地演出不停爆粗；當中他的幾句對白如「香港把X」、「政府做X錯嘢就要道歉呀！」更被指是不少港人的心聲。鎮宇過往曾在深水埗做暑期工，因此對此區別有一番情懷，對於社會低下層的一群遭到社會和政府的忽視及無助，他感同身受，希望藉着電影中精警及貼地的對白，為這些長期被無視的一群發聲。

清場過程人為錯誤

鎮宇表示自己沒有政治立場：「但我都覺得氣氛越來越唔好。戲中一班露宿者住喺深水埗，嗰區多年嚟係以低下階層為主，但近年嗰度反而不停起啲豪宅，起嚟做乜，真係唔明！」鎮宇越講越勞氣：「講我嘅角色係好似被遺棄，又冇親人，咁咪瞓街。喺清場執法過程，明明係啲人錯，但政府只肯賠錢唔道歉，輝哥條氣咪唔順。我從呢個人嘅角度出發就講咗句：『香港把X！』對輝哥嚟講所有嘢都係用體力去做，你諗吓香港點嚟？係咪大學生嘅建設？嗰啲官讀過乜大學，就係可以成為好嘅香港。但如果冇呢啲人去起樓，你攞100億出嚟，咁點起呀？呢啲人真係好慘！」

鎮宇還提到當中一句對白「老同係咪好X好恰先？」十分精警，他說：「戲中嘅露宿者被標籤為『老同』，係咪好好恰就唔使理佢哋先﹖第二句對白先係我最想講，就係『我哋呢啲瞓街係咪好好恰先，攞綜援係咪一定要跪喺地先，係咪因為你哋施捨綜援畀我哋，我哋就係咁樣先。』呢句就係我最想幫啲露宿者發聲，有頭髮邊個想做癩痢？」

右邊籠屋左邊豪宅

拍攝前有否親到深水埗考察？鎮宇說：「基本上我係深水埗人，因為有幾年喺呢區打暑期工，我跟爸爸做點心，每條街賣緊乜，有乜美食，我都知。有日我收工行一行，已經變咗鳥語花香嘅高級地方，有名校。如果你企喺中間，右邊係籠屋，左邊就係賣幾萬蚊一呎嘅地方，好似兩個世界。」

鎮宇指街坊街里的感覺最令他留下深刻印象，他亦不禁反問：「如果冇咗深水埗，香港會點呢？冇晒啲cheap人，全部都係中環、銅鑼灣靚人。」戲中輝哥堅持要政府就清場行為道歉，性格會否跟真實的自己很相似？鎮宇笑謂：「我唔知點講，堅持未必係好事，因為你堅持嗰樣嘢係咪百分之百係一件絕對啱嘅事，係冇人知道。」