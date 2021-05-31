今天特首林鄭月娥率領食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權舉行記者會，宣佈推行「全城起動，快打疫苗」計劃的詳情，其中陳肇始預告如第五波疫情來臨，或將限制未打針者進入食肆、學校與戲院等高風險場地。圈中不少明星在港開設餐廳，對於這項新建議，都抱有不同的睇法。

2019年12月於紅磡開餐廳的可嵐，聞政府鼓勵市民打疫苗，她說：「我哋餐廳唔會強制員工打針，亦都保持住4人限聚嘅，打針係有人權同選擇，疫苗出咗冇耐，大家都唔清楚佢嘅反應，我有一個員工係一個22歲後生男仔，佢自發去打，但打完反應好大，3日返唔到工，我係有少少concern，始終係一啲外來嘢打入身體入面，我唔鼓勵人為咗份工、為咗食飯而打。」

提到政府建議用意是鼓勵市民打疫苗，因疫情目前已慘蝕6位數字的可嵐說：「唔似鼓勵，似強迫，不過我哋只係基層市民，開間餐廳，反正疫情下都影響咁耐，而我哋嘅牌照其實一樣嘢都冇受惠到，我亦有綜合員工嘅聲音，佢哋都強烈地唔想打針，我哋都唔會強迫佢哋。」

黃美棋：生意一定有影響

另外，在將軍澳經營餐廳的黃美棋今日回覆傳媒：「如果真係咁嘅話，堂食嘅生意就一定會有影響，雖然疫情已經維持咗年幾，大家都開始習慣外賣形式，不過生意都一定有影響。」

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