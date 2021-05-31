郭富城跟經理人小美識於微時，彼此共渡患難，她自1993年成為郭富城經理人，「護城」28年，一直全心成就郭富城一位藝人，想不到近日有人疑在「老虎頭上釘虱乸」，冒認是郭富城公司的Online Manager，令小美在IG急於澄清此事，講明自己是「全球獨家經理人」。

小美今日在IG貼出一個可疑IG帳號，並嚴正澄清指Sinsin並非「郭富城先生之Online Manager」，而這位網民更私訊及滋擾小美工作室的合作夥伴及朋友，因此小美鄭重聲明，「本人小美及小美工作室為郭富城先生之全球獨家經理人及公司，並無其他分支公司，也沒有其他形式的線上代理公司」，希望客戶、好友及歌迷會成員留意。

小美又稱鑑於網上騙案時有發生，因此大家若對任何未經證實身份的陌生人，「自認是我本人或我公司之同事或冒充郭富城先生亂開帳號作一些無謂答問，敬請各位審慎查明真確才給予聯繫」，不要誤入騙徒滋擾而蒙受損失。

小美畢業於香港真光中學及樹仁新聞系，當年小美曾考慮應徵TVB新聞部，後來入綜藝組音樂部，升任音樂節目導演，漸漸擔任填詞人，小美曾為羅文填詞《幾許風雨》、Beyond的《真的愛你》、劉德華《一起走過的日子》等，當年小美、郭富城及排舞師Sunny Wong 堪稱「打死不離三兄弟」，於同年同一日考入電視台，他們考入舞蹈組，小美入音樂組，小美「護城」28年用心為藝人郭富城披荊斬棘，曾傳小美「暗戀」郭富城，後來她解釋二人只是在工作關係上，互相信任尊重的好夥伴，深厚手足情誼已超過四分一個世紀，當中並不存在任何戀事。

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