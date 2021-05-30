賭王何鴻燊去年5月離世，7月舉行喪禮後並沒有即時下葬，靈柩先暫存於東華義莊，經風水大師蔡伯勵後人擇吉日，昨日才安葬於家族墓園昭遠墳場。四房家人昨日幾乎悉數出席，並由賭王四名兒子從義莊送靈柩到墳場。由於靈柩為800萬港元楠木所製造，比一般棺木厚重，要出動八名仵工出盡力抬棺上山。

賭王何鴻燊去年5月26日離世，享年98歲，至7月10日舉行喪禮，之後並沒有即時下葬，7日後賭王靈柩奉移至薄扶林東華義莊暫存，要待風水大師蔡伯勵女兒蔡興華擇好吉日後才下葬。而賭王迄今已歿逾年，據悉因2020年沒有適合安葬的日子，再加上疫情嚴峻，至昨早靈柩才奉移至摩星嶺昭遠墳場安葬。昨日何家上下幾乎全部人都出席落葬儀式，包括長房女兒超雄、超賢與老公、二房太太藍瓊纓、女兒超瓊、超鳳與女兒、超蕸、超儀與老公陳子聰、三房太太陳婉珍、女兒超雲、超蓮、四房太太梁安琪、女兒超盈與老公、超欣，至於賭王四名兒子猷龍、猷啟、猷亨及猷君，則由東華義莊一直陪同亡父直至安葬，但四房兒子猷邦則未見現身。

200米路行足10分鐘

昨早8時，東華義莊及昭遠墳場外皆見身穿白衣的工作人員等候，義莊外亦有何家保安看守。四房兒子猷亨及猷君約於10時到達義莊，猷亨更在義莊嘆咖啡，見到記者才戴回口罩，三房兒子猷啟、二房兒子猷龍隨後到達。另一邊廂，二房女兒超瓊、超鳳及女兒在10時左右抵達墳場打點，半小時後四太梁安琪亦到墳場。二房太太藍瓊纓其後坐着輪椅抵達，超儀及丈夫陳子聰、三太陳婉珍、超雲、超蓮、猷龍妻女等在安葬儀式前陸續到達，10時30分，賭王靈柩在過百保安護送下，並由八名仵工抬出義莊。

據知賭王的靈柩由楠木所造，價值約800萬港元，比一般棺木重，現場所見主力負責抬棺的就有八名仵工，前後還有約四名仵工協助，由義莊閘門到靈車停泊處，需經過一條大約200米小路，當中還有些石級，兩旁有鐵皮屋民居，一般步行需時約兩分鐘，但要抬着重達數百磅的靈柩，就花了10分鐘時間。浩浩蕩蕩的十多名仵工中途也有停下來休息，其間經過一些轉角位更是小心翼翼，賭王四名兒子緊隨在後，並由猷龍捧着賭王遺照。

猷龍超鳳狂噴酒精消毒

四名兒子目送靈柩運上靈車，猷龍捧着遺照坐在前排。由於保安有近50人，要分別坐兩部靈車前住墳場，其間有警員維持交通。為免靈柩在奉移過程中過於顛簸，墓園特意搭建通道由入口前往墓旁邊。靈車在10時45分抵達墳場，安葬儀式在細雨下進行。昨早超瓊、超鳳最早抵達墓園打點，在等待途中，見超鳳負責派發流程單張，亦準備了白花及香燭拜祭賭王。

離開時，超鳳回應在場傳媒：「有心，樣樣順利！」四太則向記者揮手示意，但沒有回應。另外，之前傳超蓮肚凸凸疑懷孕，現場所見一身素服的她沒有孕味。各人待至11時50分陸續坐車離開，離開前都有收取纓紅利是，其間猷龍拿出酒精噴霧為家人消毒，之後超鳳再為猷龍消毒。

東華義莊建於1875年，已有140多年歷史，最初設於西環士美菲路，直至1899年才遷往大口環現址。賭王並非第一位暫存靈柩到此的本地富豪，2005年麗新集團創辦人林百欣大殮儀式後，家人便將靈柩送往義莊暫存，當年泰國白龍王指林伯位於汕頭佔地六千呎的墓地風水有問題，林家要聘用堪輿家再去勘察墳地，擇吉日後才送返汕頭安葬。而不少何東家族成員在昭遠墳場長眠，連賭王長女超英也葬於此，賭王則安葬於其父何世光的墓旁。