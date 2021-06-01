著名導演薩克薛達（Zack Snyder）執導的新片《不死喪軍》（Army of the Dead），在Netflix上架10天一直高踞香港熱門點播排行榜，連日來登上冠軍寶座。

不過，《不死喪軍》口碑兩極，在各地影評網的得分亦處於低位。日前有外媒報道，《不死喪軍》於全球取得極佳成績，已打進Netflix原創電影的史上最高點擊十大位置，估計達到7200萬戶觀看，與佐治古尼（George Clooney）主演兼執導的科幻片《永夜漂流》（The Midnight Sky）並列第九位，近日更超越《永夜漂流》繼續上揚，有望取代第八位的《超能計劃》（Project Power）。

《不死喪軍》講述美國爆發一場恐怖的喪屍浩劫，由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）男星戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）擔正，搭出荒廢賭城及在賭場內上演人屍大戰，該Netflix自家製新片，還打破疫情期間戲院和串流平台同步上映的做法，先在Cinemark以全美600間影院搶先上映，在一星期後才將此片上架至Netflix串流平台。

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