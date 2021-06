鬼片系列《詭屋驚凶實錄》(The Conjuring)改編自已故華倫夫婦的真實驅魔事件,由華裔恐怖大師溫子仁打造出「Conjuring世界」,先後炮製《詭娃安娜貝爾》(Annabelle)及《詭修女》(The Nun)等,而《詭屋驚凶實錄》的第三作《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)終於上映。

《詭屋驚凶實錄》一向是驚嚇保證,《詭屋驚凶實錄3:魔旨》由溫子仁監製,柏德烈韋遜(Patrick Wilson)、維拉法米加(Vera Farmiga)繼續飾演華倫夫婦,導演則是米高查費斯(Michael Chaves),他曾執導作品有2019年電影《哭泣的女詭》(The Curse of La Llorona)。

《詭屋驚凶實錄3:魔旨》取材自1981年轟動全美的駭人謀殺案,兇手艾恩莊臣用利刀刺死房東後,聲稱行兇是因為自己被惡靈附體,成為美國史上首個被告以「鬼上身」作抗辯理由的案例,稱為「是惡魔逼我的血案」(“Devil Made Me Do It” case)。艾恩莊臣本是11歲男孩大衛的未來姐夫,因大衛疑似鬼上身,家人便請來華倫夫婦調查,並發現他被足足43隻惡靈纏身,向來乖巧的行為變得異常恐怖,而電影公司就公開此案的當年證供,包括錄音聲帶,可聽到大衛在接受驅魔儀式時的恐怖錄音,艾恩莊臣的太太黛比,亦有現身說法,自言事件成了她終身的烙印,一生中沒有一天沒回想這件事。

