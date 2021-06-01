鬼片系列《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）改編自已故華倫夫婦的真實驅魔事件，由華裔恐怖大師溫子仁打造出「Conjuring世界」，先後炮製《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）及《詭修女》（The Nun）等，而《詭屋驚凶實錄》的第三作《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）終於上映。

《詭屋驚凶實錄》一向是驚嚇保證，《詭屋驚凶實錄3：魔旨》由溫子仁監製，柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、維拉法米加（Vera Farmiga）繼續飾演華倫夫婦，導演則是米高查費斯（Michael Chaves），他曾執導作品有2019年電影《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona）。

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》取材自1981年轟動全美的駭人謀殺案，兇手艾恩莊臣用利刀刺死房東後，聲稱行兇是因為自己被惡靈附體，成為美國史上首個被告以「鬼上身」作抗辯理由的案例，稱為「是惡魔逼我的血案」（“Devil Made Me Do It” case）。艾恩莊臣本是11歲男孩大衛的未來姐夫，因大衛疑似鬼上身，家人便請來華倫夫婦調查，並發現他被足足43隻惡靈纏身，向來乖巧的行為變得異常恐怖，而電影公司就公開此案的當年證供，包括錄音聲帶，可聽到大衛在接受驅魔儀式時的恐怖錄音，艾恩莊臣的太太黛比，亦有現身說法，自言事件成了她終身的烙印，一生中沒有一天沒回想這件事。

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