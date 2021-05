32歲日本男星佐藤健忽然傳出暗交28歲女神有村架純,更有意成家立室,日媒流傳兩人可能閃婚的消息,隨時是繼「國民老婆」新垣結衣與星野源驚爆「逃恥婚」後又一震驚亞洲的娛樂新聞。

佐藤健曾與不少合作過的女星撻着或傳出緋聞,而他跟有村架純亦相當有緣,在電影《浪客劍心 最終章 The Final》中第三度合作,懷疑戲假情真。日前,佐藤健偕有村架純出席《浪客劍心 最終章 The Final》的公開活動時,兩人眉來眼去,明顯過電。去年佐藤健更公開稱讚有村架純,形容彼此再次拍檔是「發夢一樣」。不過佐藤健與樂隊ONE OK ROCK主音Taka於大前晚播出的電視節目談起終身大事,Taka坦言不希望佐藤健成為下一位「老襯」,佐藤健則自稱正為事業搏殺,仍未到結婚時候。此外,25歲女星小松菜奈去年被爆搭上影帝菅田將暉後,日前在Ig貼新相,一身造型似足男友,有傳兩人可能亦隨時閃婚。