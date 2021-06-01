前《東張西望》「東張女神」林泳淘上星期六（29日）同初戀男友林先生結婚，結束14年愛情長跑。不過林生一直未見其貌，今日林泳淘終於公開老公真身，被網民話勁似毛記創辦人「腦細」林日曦。

剛成為林太的林泳淘，今早在Instagram再貼出當日簽紙結婚的相片，連帶一直未見正面樣的林先生亦曝光。有網民留言話「sorry 我第一眼以為係林日曦」，事實上他跟腦細身形同樣高瘦，驟眼睇兩位林先生的面貌，有7、8分相似。加上二人同姓，有人估有親戚關係。今日林泳淘以短訊回覆《蘋果》笑說：「hahaha！只有時辰未到（公開樣貌），唔會唔到。」不少網民覺得泳淘老公林先生貌似林日曦，問是否兄弟？她說：「冇囉，為咗大家我都有上網搵過（林日曦相片），可能啱瞓醒嗰時係有幾分似。」結婚簽紙當日另一亮點，是林泳淘的陪嫁貓、16歲大的奧奧。林泳淘把穿上禮服的奧奧抱在懷中，表現淡定，一副悠然自得。

林泳淘透露，原本打算簡單簽紙便算，但遭身邊友人反對，她在IG留言：「我哋仲話可能兩條友踢拖走去簽張紙算，之後就俾大家圍剿......」。今趟要多謝家姐及身邊友人的意見，最後在家搞了一個溫馨小派對。而原本老公想搞睡衣派對，但又被朋友制止，對於今次婚禮，林泳淘話「成功令奧奧參與到媽媽嘅婚禮，呢個小小嘅派對，有我哋嘅家人，有我哋嘅朋友，仲有我最愛嘅寶貝，一切實在太完美啦」。

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