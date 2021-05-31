有「金牌監製」之稱的戚其義，最近為網劇《逐流時代》監製兼執導，近日亦拍得如火如荼。日前《蘋果》在中環蘭桂坊附近見劇組開工，除了演員麥子樂外，戚其義的舊愛簡慕華都在場，不過她並非演員身份，疑似是幕後工作人員，見她指指點點，又睇實一部估計是借來拍戲約值60多萬元的七人車，十足管家婆。

上月底開鏡的《逐》劇，由林文龍為首的亞洲心動娛樂（AMM）投資，並由黃德斌、麥明詩、麥子樂主演。日前劇組在破紀錄的酷熱天氣下，在中環蘭桂坊開工，當日黃昏時分，現場只見演員麥子樂，場口拍攝他駕駛一架七人車，來到一間餐廳門口，車上載住一名女士，停車後她便一支箭落車。雖然這場戲份簡單，但監製戚其義十分有要求，對七人車的擺位、麥子樂在車內表情演繹，甚至車內的收音，他都一絲不苟。

現場更發現戚其義的舊愛、已為人妻的簡慕華都在場，不過她似乎不是演員身份，疑似擔任劇組工作人員。現場所見，穿長裙、戴草帽兼素顏的簡慕華，多時都站在戚其義附近。及後要拍麥子樂揸七人車戲份，不知是否這輛車是借來拍攝，見她對部車十分緊張。負責揸車到現場的男子剛到達時，簡慕華即上前，在車身周圍望了一轉，又揮手示意叫司機落車看。之後拍攝了一輪戲份後，簡慕華發現右邊近前轆的車身，可能弄污糟，她即刻拿出紙巾用力又捽又抹，之後更行上前彎下身再大力捽。由於她當日穿了一件低V上衣，彎下身時不慎走光也不知，但見她十分盡責又落力，儼如管家婆般睇頭睇尾。

今年44歲的簡慕華，因參選港姐而入行，2001年拍電視電影《鐵翼驚情》時，與年齡相差19年的戚其義邂逅，有指男方已有一位正印女友，仍與簡慕華暗交多年。2017年簡慕華離開無綫，翌年爆出她與圈外人秘婚一年，而她與戚其義傳足十多年的緋聞，亦隨之畫上句號。

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