蔡思韵和朱栢康有份主演的電影《濁水漂流》今晚在九展舉行首映。朱栢康為拍戲飾演道友角色減磅，首映禮上拍照後，他因血糖低，忽然消失到後台吃東西，之後解釋：「唔關減肥事，初中時已有呢個病，壓力大、食無定時就會有呢個情況。」平日他會袋定薯片以備不時之需。

蔡思韵表示，和朱栢康合作時才知對方身子孱弱，憶起一場凌晨時拍攝破地獄儀式的戲份，見到對方相當疲累，朱栢康笑言：「跳完真係暈，事前又要練習，驚身體負荷唔到，要確保喺一、兩個take完成。」

政府倡若疫情再爆發，要求進入戲院或娛樂場所及食肆等市民先打針，朱栢康說：「點都有少少影響，但冇辦法，打針又冇得迫，隨心啦。」而蔡思韵則說：「自己都試過有電影上映時面對戲院關閉，但疫情係全世界，只能聽天由命，保護好自己同身邊人。」她本來要到台灣拍攝電影，但因疫情關係，劇組已停工。

體諒珍妹缺席

至於主角李麗珍今晚以家事為由缺席首映禮。有傳她去年喪父後，母親早前亦離世，一年內經歷父母先後離開的重擊，因而令她情緒受挫，要閉關療癒。朱柏康表示昨日有聽到關於李麗珍的消息，明白對方難過心情，希望有充足時間休息，調整好心情；蔡思韵則希望對方盡快心情平復。

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