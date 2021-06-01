每年6月「同志驕傲月」（Pride Month），全球各地陸續舉辦以LGBTQ+族群為主題的活動，時尚界都紛紛以不同的行動支持，推出以代表色：彩虹色的特別版。

Versace

Versace孖住Lady Gaga一同慶祝Pride Month，今年剛好是Lady Gaga經典唱片《Born This Way》發行10週年，雙方齊齊以此為題推動性別多元。

Versace將會拍賣十年前為Lady Gaga全球巡迴演唱訂製的皮褸複製版，並將拍賣款項悉數撥捐她設立的Born This Way Foundation。皮褸於Versace的米蘭工作坊以全人手製作，需要400多個小時才能完成，設計加入品牌標誌性的金屬網布，以及金色飾邊及帶扣。而Versace亦會推出一款中性T裇及貝雷帽，並將部分收益捐予基金，Versace標誌也會改上代表LGBTQ+社群的彩虹顏色。Donatella Versace如是說：「隨著時間過去，我們的友誼，以及推動平等、多元化和包容性的工作變得越來越堅定。Lady Gaga和她的基金會為我們帶來重要的啟迪，我非常欣賞他們支持弱勢年輕人和LGBTQ+社群的工作。」

Calvin Klein

Calvin Klein在今個月則延續之前#proudinmycalvins的廣告，新一輯廣告找來八位LGBTQIA+性小眾社群成員，親自演繹Pride系列。八位擁有獨特才華的主角包括：生於紐約布魯克林的歌手、作曲家 King Princess、非二元性別藝術家Arca、美國歌手及演員Isaac Cole Powell等等，各人在全球不同城市拍攝，並且講述自身故事、經歷，推動大愛及力量。至於Calvin Klein今年的Pride系列，就注入限量色系和綴有品牌標誌的內褲，以及無墊薄胸罩、平腳內褲等經典款式，系列收益將捐予多個非牟利組織，支持LGBTQIA+性小眾倡議、平權和安全議題。

Michael Kors

Michael Kors全新2021 Pride彩虹膠囊系列就以彩虹及心形做設計主題，包括：T恤、hoodie、長袖衛衣、拖鞋及小袋等，休閒時尚風格，其中兩種色款的特別版T恤，在6月全月銷售所得，將悉數捐予國際立即行動組織（OutRight Action International），推廣LGBTQ+族群權利，喚起社會對於性別平權的理解與包容。

Tiffany ＆co.

Tiffany ＆co.今日亦推出同志驕傲月的特別版廣告，品牌可算是全球高級珠寶品牌中第一個支持 LGBTQ議題的先行者，在2015年推出同性戀人的訂婚戒指廣告。今日面世的 #Tiffanylove廣告，同樣以愛先行，找來不同的LGBTQ 族群成員講出每個人的堅持，發放在愛面前無分性別、種族的大愛精神。

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