「Fashion is Cruella’s tool of revenge!」

金像影后愛瑪史東（Emma Stone）的迪士尼新片《黑白魔后》（Cruella）上周開畫後，票房報捷兼話題性不絕。愛瑪史東飾演的Cruella由punk妹時裝學生，變成瘋狂魔性Diva，向男爵夫人愛瑪湯遜（Emma Thompson）進行時尚大復仇，金像服裝指導 Jenny Beavan為兩人合共設計了超過80個造型，難怪被喻為「迪士尼版《穿Prada的惡魔》」！

愛瑪史東 成魔三部曲

《黑白魔后》故事設定在70年代的倫敦，金像服指 Jenny Beavan直言今次是她事業中最大挑戰，和團隊足足日夜趕工長達 16 星期，才完成這批量多又華麗的戲服陣容。愛瑪史東在片中一個人已有47個造型，Cruella角色的所有衫，其實都圍繞住同一個調色碟：黑、白、灰及紅色。招牌的黑白髮色，紅色除了作為強烈對比色，更有危險、瘋狂、如火般熾熱的色彩投射，非常反映她愛恨分別的個性及復仇心。雖然今次講時尚王國大鬥法，但片中沒有大量的名牌出現，亦無殖入式商品或品牌。

根據她的成魔之路，可以分作三個階段造型變化，連髮型也大改變：

【紅髮Punk Rock 學生 】

Cruella在反叛少女期叫Estella，梳住一頭紅髮，背景設定在70年代英倫，Estella所着的衫少不了崩后Vivienne Westwood風格，還有各類地下樂團的黑色biker、 leather pants及長靴等，以及仿如來自跳蚤市場的舊衫，全以黑紅作基本色調，

【金髮假名媛 】

Estella之後識了一對小偷老友，亦如願加入男爵夫人的時尚王國團隊。她扮上流人的轉變期，着過幾套較loud的豹紋外套、fur coat等有錢人裝扮，正如之前提及，今次片中極少名牌出現，唯一較顯眼的要數愛瑪史東拎住的Louis Vuitton手袋，算是愛瑪作為LV代言人提供的小福利吧！

【黑白魔性Cruella】

「I want to make art and i want to make problem.」

Cruella以極端、瘋狂及華麗浮誇的多個造型，殺過敵人措手不及。片中最標誌性的一個look，要數她企上男爵車頂、用紅裙包圍住（冚住）整架車的造型！這件上身如同軍服外套，下配巨大夢幻裙擺的紅裙，以人手縫上了超過 5000 片紅色花瓣，十分誇張, 軍褸上更有小馬車模型公仔作裝飾。另一幕,由報紙包住bustier的造型，令人想起John Galliano年代的Dior look（當然下擺不是拖垃圾袋）。還有，充滿magic的一場燒掉白袍露出紅色晚裝，這組紅裙靈感源自Charles James 在５０—６０年代著名的Tree Dress。

愛瑪湯遜 雕塑時尚女王

愛瑪湯遜在片中是時裝界呼風喚雨、男爵夫人Baroness Von Hellman，同樣有多達33套造型，每次出場都充滿女王式華麗霸氣，如：長拖尾晚裝、珍珠頸鍊配啡金色大衣等。金像服指 Jenny Beavan透露百變造型靈感來自荷李活老牌影星，如：伊莉莎伯泰萊、鍾歌羅馥等，而服裝則着意注重雕塑感，以呈現男爵夫人的華麗氣場。值得一提，當中不少造型也配上真的鑽石首飾，大部分來自De Beers。

120副手製眼鏡

Cruella在片中初段都戴住眼鏡，她的眼鏡並非買舊貨，而是來自英國人手製的眼鏡品牌Tom Davies訂製，主帥Tom Davies透露參考一批70年代、顧客在Liberty百資公司的舊照片，從而製作了一批貓眼眼框的眼鏡，由Estella時期到 Cruella，總共超過120副眼鏡。

至於化妝方面，迪士尼貫徹之前和《 阿拉丁》、《黑魔后 》黑魔后的合作單位，由 MAC 主理愛瑪史東的妝容，30個looks包括punk rock 紅、金屬色、啞色唇膏（粉紅色Sweet-N-Vicious 及亮紅色De Vil ）等。

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