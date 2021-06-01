日本藝人近期五勞七傷，38歲女神深田恭子日前宣佈患上適應障礙症要全面停工，女子組合Little Glee Monster的22歲成員芹奈，昨日亦公佈是因躁鬱症而正休息養病。年僅19歲的Sweet Power事務所女星竹內愛紗，亦在今日透過官網證實患了驚恐症，並會退出事務所。據了解，竹內愛紗從今年2月起身心崩壞，5月11日被診斷出是驚恐症，經過家人與公司商討，她決定離開Sweet Power接受治療。

竹內愛紗讀中學時已被發掘入行，2017年從家鄉福島縣到東京發展，獲力捧做堀北真希接班人，至今已參演逾10部日劇及電影。不過，Sweet Power今年接連爆出負面消息，中年女社長岡田直弓更被傳媒爆料指多次性騷擾旗下女星，又精神虐待員工等，醜聞不絕於耳。

知英都曾中招

雜誌《週刊文春》3月時報道，岡田直弓睇中一位未成年新人，這位女星由家鄉到東京生活後，被安排入住岡田的東京豪華寓所，她曾向好友自爆與岡田同床一年半，其間被迫拖手及撫摸身體，感到十分惡心，雖然岡田方面作出否認，但空穴來風，Sweet Power去年有至少10人離職，韓國女團KARA前成員姜知英、效力多年的南澤奈央、新世代男星高杉真宙等受到今次地震影響已先後離巢，知英亦被爆疑受岡田性騷擾，連公司唯一的當紮男星岡田健士也寧願打官司亦希望提前解約，雙方不歡而散，而王牌女星桐谷美玲、黑木美沙亦傳出請辭。

早前《週刊文春》的爆料指，受性騷擾的女星是「堀北真希接班人」、中學時已被星探發掘，而Sweet Power旗下只有四位未成年女藝人，加上竹內愛紗因病離巢，其受害人身份可謂呼之欲出，更有網媒直指竹內愛紗就是遭岡田直弓抽水的未成年受害女星。

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