來自網上短片製作團隊「小薯茄」的鄧麗英，無論聲線和高度均叫人一見難忘，加上真率的個性，出道短短時間已吸引到大批支持者，除演出網上短片外，麗英亦擁有一把美麗的聲線，早年已經常在網上分享自彈自唱短片，得到網民一致讚賞，更建議麗英向歌手之路發展。

矮人圍爐歌

而麗英亦順應民意，繼去年一曲《明明單身最開心》後，今年再有新歌《矮妹正傳》，打正旗號自己唱自己，日前麗英接受《蘋果》訪問，分享新曲的創作由來。顧名思義，新歌是以自己的高度為題，直言是極品矮妹的她，既是唱自己亦是唱出別人故事︰「我好想替一眾矮妹發聲，自己身為一個矮人，都會遇到各樣唔太開心嘅事，例如一啲高人行過你身邊，會用手𢲲喺你頭；平日大班人影相時都會話高嘅企前面，更高就企後面，聽到後內心就會抽搐一下問點解，所以先寫呢首歌畀大家圍爐取暖。」麗英強調長大後對自己的身高已相當接受，而且更發掘到矮人的好處，包括可穿童裝衫，在店舖買東西時會主動有人幫手等。

全死角美少女

除了聲線和高度受網民關注外，麗英的外貌亦是他們討論的重點，而且大多數是批評她的樣貌。不過，麗英就相當大方︰「呢啲我真係唔介意，我本來定位就係全死角，無論點睇都唔靚，根本影一百、一千張相都只得一、兩張收貨，所以我先稱自己為全死角美少女。一開始我已經唔係行典型美女路線，所以攻擊話我外表唔靚，其實真係無所謂。」

由網上轉戰電台電視台

心理質素強大的麗英透露，正計劃今年推出個人專輯，預計稍後會再有三至四首新歌推出。因為要替新歌宣傳，麗英由一直活躍的網上平台轉戰電台和電視台這類傳統媒體，她形容感覺相當新鮮︰「自己都諗唔到，感覺係amazing，唔知點形容，有啲歌手平時只會喺電視先見到，但依家終於見到真人，我即刻變咗成個小fans咁。」

雖然今年會主力音樂工作，但麗英稱自己仍心繫戲劇︰「因為我加入小薯茄都是源於拍劇認識到程人富，先入到小薯茄，所以即使目前放音樂時間較多，我仍好享受演戲，希望日後有機會啦！」

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