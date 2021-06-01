「播音皇帝」李我於上月5日與世長辭，享年102歲，今日在香港殯儀館主澤堂設靈。堂內以簡約白花為主調，李我生前認為宗教皆是導人向善，但他沒宗教信仰，所以喪禮沒有任何宗教儀式，明早9時半進行大殮，10時半出殯，靈柩移奉柴灣歌連臣角火葬場火化，並將採用綠色殯葬，將骨灰撒在紀念花園。

李我的太太蕭湘今日聯同親友在靈堂打點，李我的遺照採用他臉帶笑容、穿上西裝結上紅色領呔的照片，靈堂內播放李我生前演出片段。靈堂中放置太太的心形花圈，上面寫着「琴弦音斷 情意難忘」，亦見到其兒子李宗翰及一眾好友的花圈，包括汪明荃、羅家英、梁碧玲、李龍、前香港廣播處長朱培慶、胡楓、阮兆輝、周聰太太、俞琤、梁安琪、香港電台、商業電台、康文署署長劉明光、香港電影資料館等。而陶傑、阮兆輝、洪朝豐、車淑梅、前香港電台助理廣播處長（電台及節目策劃）張文新、黃夏蕙、丁羽及鄧英敏都有前來致哀。

生前多次出入醫院

蕭湘在靈堂雙手合十向傳媒致謝，她說：「我係平凡人，大家有心，唔使咁大陣仗。李我好好彩，離開嘅時候好安詳，佢離開前幾個月都進出醫院好多次 不過佢頭腦好清晰，冇老人病，心臟、血壓都冇問題，臨走時候都叫我做嫲嫲，佢同姑娘講係跟啲孫咁叫，佢想食嘢嘅時候，淨係食得糊仔，不過佢都好乖。李我由後生到而家都好敬重傳媒，因為咁多年來大家都好幫忙。」

洪朝豐陪恩師致祭

到場弔唁的洪朝豐表示本身不認識李我叔，他是陪伴南音老師溫志鵬到來致祭。雖然同屬廣播界，但二人於不同年代服務電台，問到洪朝豐的健康狀況，他匆匆離去並說：「多謝關心。」

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