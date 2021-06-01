樂隊KOLOR日前剛完成3場九展騷氣勢如虹，尾場當晚他們還透露將入紙搶明年紅館檔期開騷。而KOLOR在昨晚ViuTV播出的《有酒今晚吹》中，Sammy、阿昇、Robin和Michael大談他們酒後笑料，Michael爆出有次醉酒後自己回酒店，阿昇因找不到他而踢爛酒店門。

在昨晚節目中，四子透露都喜歡飲酒，在開演唱會前都會飲下酒，Robin還爆Sammy會自備酒精測試機，曾試過一齊飲酒後，Sammy的酒精測試達50幾度，但轉頭很快又回落到20幾度，笑指他異於常人。談到酒後趣事，Michael自爆有次在外地發生，他說︰「嗰次我飲到好醉但自己坐車返咗酒店，本來我哋約好一齊返去，阿昇搵唔到我好嬲。我喺酒店瞓咗，聽到有人好大力拍打度門，阿昇一腳踢爛酒店度門。」之後Robin接着說︰「間酒店好流，第二朝早見仲揼爛牆，去傢俬舖買個櫃，諗住過到『骨』，但3日後我張信用卡就被人扣咗錢。」之後阿昇又指Sammy醉酒後好危險，因他會像「人形海龜」般在沙灘上爬，翌日他才發現自己周身損，十分搞笑。

至於KOLOR早年因隊友高豐（高耀豐）離隊，差點令KOLOR要解散，Sammy說︰「當時高峰突然離隊，要搵個人返嚟幫手，我同阿昇識好多年咪搵佢。」阿昇沒想到Sammy凌晨時分打給他，更沒想到他為此去會問居士，阿昇說︰「我打去問居士，因為佢年頭批過我，話農曆十月會有三個人坐船嚟搵我，話我會上埋呢氣船，當時覺得好奇怪。」Michael笑指阿昇加入才令KOLOR續命。

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