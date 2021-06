政商界近日為推高香港疫苗接種率齊心合力,軟硬兼施送樓抽獎或預告收緊未打針者限制措施,甚至學者港大醫學院公共衞生學院講座教授林大慶日前在電台節目指,香港疫苗接種率僅約兩成,在全世界屬近乎最低水平,林大慶斥香港人應該對沒有為群體免疫作出貢獻而感到羞恥。

今日鄭中基在其facebook專頁反駁林大慶講法,他質問對方如何得出「應該感到羞恥」的結論,並解釋暫時不打疫苗可以有好多原因:「有因為身體不適合的,有對疫苗有沒有信心的,有因為政府話賠唔賠的,也有人是家庭的唯一支柱,希望觀察多一陣子的。」

鄭中基說,仍然有人選擇「睇定啲」,待覺得穩陣後才再作決定,反問林大慶:「這些人是否要 feel ashamed(感到羞恥)?身體狀況不適合都要感到羞恥?擔心自己和家人健康同生活,都要感到羞恥?」

雖然鄭中基開post時已講明唔可以鼓吹X人,但他狠斥林大慶後仍忍不住爆粗:「作為一個大學教授,講一大堆不負責任嘅廢話,仲要怪責香港人?你嘅理據就係香港有咁多疫苗你哋都唔打,咁係咪即係等於有得食唔食罪大惡極呀?打手你都做唔掂,點做教授?You should be fxxking ashamed of yourselves……」

