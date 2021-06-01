Rimowa

行李箱品牌Rimowa今日舉行傳媒預覽活動，展示一系列新產品，除了為旅行而設的行李箱，也有適合日常生活需要的袋款。

其中與倫敦潮流配飾品牌 Chaos 合作的系列，採用聚碳酸酯的 Rimowa Essential Cabin 行李箱印上模仿油漆滴落的奪目圖案，提供Saffron Yellow 鮮黃色配白色與 Cactus Green 墨綠色配黑色，破格玩味。此外也有一系列印上多個城市名字的真皮行李牌，以及煎蛋、青蘋果和藥丸造型的行李掛飾，為行李牌箱增加專屬的俏皮個性。

Essential 系列行李箱亦即將推出兩款新色調，包括靈感來自「竹」的綠色，清新感十足；以及鮮艷亮麗的「芒果」黃，都讓人急不及待讓人想重拾旅行帶來的樂趣。而設計輕巧，能配襯不同造型的Personal 硬殼斜揹袋，也帶來了新色調，白色袋身搭配以 Mars 火星橙色皮革細節及襯裡，大玩撞色效果，另外更即將加推鋁鎂合金版本，啞面黑色設計，型格十足。

Kapok

生活概念店kapok最近推出「The Female Edit」計劃，推廣本土獨立女性設計師。品牌在銅鑼灣店舉行為期一個月的pop up，找來三位「由女性設計給女性」的品牌，分別是:手袋配飾 Cafuné、首飾品牌KKLUE，及服裝飾品Matter Matters，鼓勵本土女性創作人表達自己的眼光。

其中，Cafuné主打重視結構和細節的手袋，系列採用對環境影響較少、可持續的皮革，內裡亦上再生人造纖維，展現創作人對環保的關注。KKLUE的設計十分貼近女生日常，有簡潔線條的金飾、性名單字的鍊咀等，以”We Shine Together” 為品牌座右銘，傳遞女性應勇敢探索自我、發光發亮的訊息。 Matter Matters是一個表揚藝術，平面設計和時裝的本土品牌，鍍金加琺瑯的標點符號＃（hashtags）和逗號等，充滿小趣味。

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