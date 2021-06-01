有「天下第一關」之稱嘅鄭紹康因一輯與大班友人出海開遊艇P的相片，引發「公關災難」，而與香港一海之隔的澳門，疫情早已受控，當地的民生如常，太陽娛樂老闆周焯華（洗米華）日前就與女兒周羨潼（Damiana）舉行大型生日會，除了周家上下出席外，他們更落泳池玩，踏入6歲的Damiana穿兩件頭泳衣、攬着不同造型的吹氣浮床，似乎玩得相當開心。

周家每次有活動，幾乎都會舉家出席，十分齊心，現年47歲的洗米華與6歲的Damiana同月同日生，近年都會一起舉行生日會，從洗米嫂在社交網公開的照片中，看到他們預定了大型宴會場地，台上的大屏幕有「Chau’s family Damiana & 華哥 HAPPY BIRTHDAY 2021」字樣，枱上則預備了蛋糕，洗米華父親、胞姊、長子周柏豪等齊齊站在台上，為周家兩位壽星慶祝。而洗米嫂更捧着細女Damiana的臉，嘴對嘴親吻。有人留言問洗米嫂為何不見大女周梓潼（Virginia），洗米嫂回覆指大女身在英國，相信是留學關係未返澳門為父及妹慶祝。

玩完室內，眾人移師到戶外，一向有操肌的洗米嫂穿上白色兩件頭泳衣，大晒腹肌及健美身材，Damiana亦跟媽咪換上兩件頭圖案泳衣，拍照時更扮鬼臉。而落水部份，就由爹哋洗米華負責，Damiana先後躺在不同造型的浮床上，而洗米華後來亦躺上黃色大水泡，在旁陪Damiana享受家庭樂。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）