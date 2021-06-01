由韓國女星朴寶英孖男星徐仁國主演的tvN新劇《某一天滅亡來到我家門前》，昨晚播出最新的第7集，雖然朴寶英和徐仁國感情升溫有進展，但收視卻繼續下跌至3.297%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

確認彼此心意

承接上集，朴寶英及徐仁國在雨中迎來劇中初吻，但之後並未繼續上演甜蜜情節，徐仁國反而消失，令朴寶英大感傷心。徐仁國被鄭知蘇飾演的少女神帶回過去，少女神提醒他是個帶來不幸的人。雖然徐仁國有意避開朴寶英，但他仍偷偷關注女方的情況，得知朴寶英因腦癌發作暈倒被緊急送院後，徐仁國亦終於現身，並將對方擁入懷中，兩人確認了彼此的心意。

蟬聯話題榜冠軍

據韓國話題性調查機構Gooddata今日公開的數據顯示，《某一天滅亡來到我家門前》連續兩周成為劇集話題榜的冠軍，而朴寶英及徐仁國就分別排在劇集演出者話題榜的榜首及第三名，雖然成績不俗，但有不少劇迷留言批評劇情拖拉、無聊，未知之後能否仍有好成績。

另外，徐仁國主演的新片《Pipeline》已在當地開畫，他連日來都有外出宣傳，他今日受訪時就有提到劇集拍檔朴寶英：「最近煞科了，拍攝了6個月，能一起合作很開心，拍攝期間亦很舒服。在她身上學到很多，不論是在現場的態度或角色表現。」

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