2021年的6月韓劇掀起一股續集熱潮，當中SBS話題劇《Penthouse》推出第三季，聯同OCN王牌劇《Voice》第四季，還有TV朝鮮《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）第二季及tvN《機智醫生生活》第二季，令一眾劇迷今個月認真忙碌。

（一）SBS《Penthouse 3》（首播日期：6月4日）

去年10月首播的SBS新劇《Penthouse》掀起全城熱話，更被封為「變態版《天空城堡》」，當時SBS方面已確定會開拍第二季及第三季，而第二季已於今年2月播出，同樣獲得好成績，第三季則安排於6月4日播出，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一至第三季。

《Penthouse》由李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene、嚴基俊主演，第三季繼續由原班人馬擔演，背景仍然設定在樓高100層、首爾最貴的江南區「Hera Palace」豪宅內，講述一班上流社會人士的明爭暗鬥。而上一季朴恩碩在李智雅面前被炸死，令不少觀眾大感震驚，不過因為前兩季不少被賜死的演員都能成功「返生」，估計朴恩碩都有望於今季回歸。而早前網上流出的照片所見，《Penthouse 3》的時間線去到2023年，於上季被判入獄3年的Eugene等人似乎已經出獄。

（二）TV朝鮮《婚詞離曲 2》（首播日期：6月12日）

《婚詞離曲》年初在韓國首播後即掀起話題，劇集講述代表30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌，在愛情與幸福面臨崩解危機之時，她們能否重拾幸福的故事。由於兼顧不同年齡層的觀眾，所以令到一班師奶劇迷都十分投入，更帶挈劇集成為收費台TV朝鮮史上收視No.1的電視劇，以黑馬的姿態跑出。新一季將會延續上一季的故事，製作方表示：「第二季和第一季一樣，藉着『就這樣幸福地生活了』結尾的童話般的夫妻，他們生活幻想破滅的故事，將隱藏的人類心理，細緻地表現出來。」

（三）KBS《遠看是蔚藍的春天》（首播日期：6月14日）

憑韓國限定男團Wanna One而為人認識的朴志訓，今年再挑戰演技，孖姜旻兒出演KBS《遠看是蔚藍的春天》。劇集改編自同名漫畫，講述人生遠看似一齣喜劇，但近看卻是一齣悲劇，描寫20代年輕人的成長故事。朴志訓在劇中飾演大學一年級的新生，無論外表及家底都令人羨慕不已，至於姜旻兒則飾演一名非常勤力的大學三年級學生。

（四）tvN《機智醫生生活 2》（首播日期：6月17日）

由韓劇《回答吧》系列、《機智牢房生活》的申元浩導演執導、男星鄭京浩、趙正錫和柳演錫等人主演的tvN新劇《機智醫生生活》，去年3月開播叫好又叫座，劇集以醫院急症室為背景，講述有着20年交情的肝膽胰臟外科醫生李翊晙（趙正錫飾）、兒科醫生安涏援（柳演錫飾）、胸腔外科醫生金雋婠（鄭京浩飾）、婦產科醫生楊碩亨（金大明飾）以及神經外科醫生蔡頌和（田美都飾）之間的友情故事，同時藉由醫生、護士、病人、家屬的角度，描繪各種人與人之間細微卻美好的溫馨故事。而劇組於首播前一周（10日）將播出特輯，剪輯過去的片段。

（五）JTBC《無法抗拒的他》（首播日期：6月19日）

憑人氣劇《Sweet Home》上位的26歲男星宋江孖「最美第三者」韓韶禧（前譯：韓素希）合作主演的新劇，劇集改編自同名漫畫，講述即使不相信愛情，但仍想戀愛的女人，和認為戀愛很麻煩，但很享受曖昧的男人之間，超現實主義的浪漫愛情故事。韓韶禧今次在劇中就因為初戀對象出軌而大感受傷，令到她變得不相信愛情，而另一上位小生蔡鍾協亦有份出演，更飾演韓韶禧的青梅竹馬，預告三人將展開三角關係。

（六）OCN《Voice 4》（首播日期：6月19日）

韓國OCN王牌劇集《Voice》自2017年推出第一季以來大受歡迎，第一季由型佬張赫孖李荷娜主演，第二季和第三季的男主角就換成李鎮旭，第四季繼續由李荷娜擔任女主角，型男宋承憲則飾演操流利英語的美國刑警男主角。《Voice》第四季會以濟州島為背景，女主角為了預防有罪案發生而前往濟州島，遇上調查殘忍殺害自己妹妹的兇手的韓裔美國刑警。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）