6月放映活動甚多，值得捧場的包括鮮浪潮國際短片節。鮮浪潮是新一代香港電影人之搖籃，每年本地競賽龍爭虎鬥，百花齊放，不少新導演均在這短片節中冒出，例子包括《濁水漂流》導演李駿碩。2017年他憑短片《瀏陽河》參賽，贏得「鮮浪潮大獎」及「最佳導演」之殊榮，從此晉身電影行業。

鮮浪潮今年是第15屆，6月11日至7月4日舉行。開幕長片為深田晃司導演作品《真愛假不了》，瘋狂愛情故事，影片入圍去年康城電影節主競賽。同場加映兩套本地開幕短片《這一段戀情不再有痕跡》及《菲與火》。

歷屆開幕嘉賓導演及評審新作選，共有六套電影，包括矢崎仁司《櫻》及《記憶的靜物》、章明《熱湯》、萬瑪才旦《氣球》、陳永錤《惡之畫》及Jerzy Skolimowski《命懸十一分》。不才推薦西藏電影《氣球》，此片曾於香港國際電影節放映。故事開場時，兩名小孩誤把父母的避孕套當作氣球玩耍，從而帶出西藏生育問題及轉世風俗。萬瑪才旦前作有王家衛監製的《撞死了一隻羊》（曾在香港戲院正式公映），《氣球》成績更佳，風格有突破。

今屆鮮浪潮新銳導演搜映，選了台灣王逸帆的短片。王的長片《逃出立法院》曾於香港電影院上映，票房收入及評價一般。實際上，王逸帆最有名是短片。今回影癡有福了，因放映導演作品《婚喪喜慶》、《洞兩洞六》及《伏魔殿》。另加兩套他出任攝影師之《閃焰假面》及《無塵之地》。不才看過《伏魔殿》，映像凌厲如狂風暴雨，奇幻血腥，驚心動魄。男女主角雙光頭造型設計，酷喔，冇得頂。五片中，最令人期待是《洞兩洞六》。它是王逸帆成名作，第20屆台北電影獎「最佳短片」。

本地競賽短片共20套，風格及題材多樣化。主辦單位將20套片子分為五組放映，每場四套。本地競賽放映活動，由於幕前幕後及親朋戚友捧場者眾，故一票難求。目前鮮浪潮已加場，讀者撲飛請早。

20套短片中，略為介紹數部。《天下烏鴉》，導演唐藝以黑色荒謬手法，諷刺社會光怪陸離色慾橫流，奇葩作品。洪晞進《燈影》，梁雍婷一人分飾兩角，內容奇幻。麥詠楠自導自演的《完全紙紮手冊》，題材另類，美術出色。溫家媛《生者如斯》，談善言出演女同志，值得捧場。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。