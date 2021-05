周柏豪與鄭融在籌款騷唱《一事無成》為失業家庭打氣被鬧爆,此曲在2008年推出,由陳光榮作曲、黃偉文填詞,當年還熱爆K場,高踞合唱歌曲榜多時。《一事無成》更是周柏豪首支冠軍歌,他人氣亦隨即急升,在年底的四台頒獎禮為他與鄭融帶來多個獎項,包括《勁歌金曲》的最受歡迎合唱歌曲金獎(圖)、新城《勁爆》及港台《十大中文金曲》的歌曲獎等。

《一事無成》歌詞

主唱:周柏豪、鄭融

作曲:陳光榮

作詞:黃偉文

或許這故事亦是誰共你的故事吧

真的好想精於某事情 好想好好的打拚

可惜得到只有劣評 沒有半粒星

真的不想早給你定型 笑我那麼的拚命

幾年來毫無成績 地位未有躍升

高峰上不成 唯盼愛情順景

成就在平凡裏 那份溫馨

我試着生性 但求父母親高興

假如凡事都失敗 也許得愛戀先可以得勝

即使險勝

You mean everything to me

終於找到些緊要事情 施展天生的本領

可惜精於戀愛未曾令我變精英

給鼓掌的都非這類型 按世界標準鑒定

感情從來如旁枝 辦大事至正經

得不到掌聲得到溫馨 我愛這種清靜

為甚麼 還提我 事情未完別坐定

我試着生性 但求父母親高興

假如凡事都失敗 也許得愛戀先可以得勝

Listen to my feeling as a way

Listen to my feeling

都不算差勁

I want to scream go for your dream

飛不起個個也說我腳又未踏實地

愛上你不過為逃避

我也告訴你我實在是着地

難成大器但我愛得起 Let’s do it