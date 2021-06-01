已89歲高齡的胡楓（修哥）將於本月19日再踏紅館開騷，刷新他自己創下的最高齡演出者的紀錄。修哥今日約傳媒茶敍時透露，決意搵幾位「小生拍檔」齊齊攻紅館，今日獲曾江和Joe Junior出席，他們呼籲謝賢（四哥）一同演出，齊齊發起「搵四哥行動」。

他們又同聲表示：「搵到四哥唔會懲罰佢，錫佢都嚟唔切！呢位仁兄幾十年都係咁，鍾意的話唔叫都出現，唔鍾意就搵極唔見人。」修哥與四哥感情要好，但亦未獲對方接電話，湊巧早前有傳四哥身體不佳，Joe遂展示兩星期前在哥爾夫球會，見到四哥茶敘的合照，見四哥精神奕奕，Joe笑說：「我仲話四哥你咁fit，我都要學你一樣。」

曾江試唱被嫌走音

修哥希望安排4個小生同台獻唱，曾江笑言：「我啲歌有限，要早啲出聲準備練歌。」大家希望有開心氣氛，可能會演唱《萬水千山總是情》，曾江還即場展現歌喉哼唱幾句，「到時唔記得啦啦啦得唔得？」修哥就笑他有少少走音。而Joe則表示「𦧲飯應」，希望實現「四個小生去紅館」。

曾江和Joe與修哥情同兄弟多年，今次力撐今次修哥演出，修哥的曾孫將會上台演出，曾江豎起拇指大表羨慕：「我孫都未有。」Joe接住說：「我仔女都未有。」修哥則一臉幸福：「好開心，笑到合唔埋口。」

6年來未Re-U過

修哥、曾江、Joe Junior及四哥於2015年為大台節目《4個小生去旅行》宣傳時，謝賢竟當眾出手怒摑曾江，有傳是因二人積怨多時，也有傳是造假為宣傳，夾在中間的修哥企圖勸交不果，連眼鏡也飛脫，場面失控。原來自2015年後，4位小生未有重聚，反而修哥、謝賢、曾江卻偶爾聚會，獨欠Joe，他笑說：「因為我最年輕冇份，揸咪有我份。」

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