現年39歲的韓國女星宋慧喬，與男神宋仲基離婚後工作不斷，吸金力驚人的她，早前被爆一個IG post的媒體影響力價值（Media Impact Value）就值約373萬港元，認真犀利。目前喬妹就忙於孖張基龍拍攝新劇《現在分手中》，連日來她都獲圈中好友及品牌送上咖啡車及餐車打氣，今日她就再次更新IG限時動態，透露獲好友準備了餐車及咖啡車，力證喬妹的好人緣。

日本買版權

另外，有網民公開《現在分手中》劇組昨晚於首爾街頭拍攝的現場照，雖然照片中未能清晰見到喬妹的身影，不過劇迷已經非常好奇她跟張基龍的感情戲及二人的火花。而今次是喬妹離婚之後的回歸劇作，據知日本方面已購買版權，不過日本方面就不願透露具體版權費。

新片做自己

而張基龍近日亦有多部作品推出，除了有他跟惠利合作的tvN新劇《我的室友是九尾狐》（前譯：心驚膽戰的同居）外，他跟女團f(x)出身的Krystal及蔡秀彬合作的新戲《酸酸甜甜愛上你》，將於大後日在Netflix上架。今日張基龍就孖Krystal、蔡秀彬及導演現身發佈會谷戲，張基龍表示拍攝時感覺像展示自己真實的樣子，感到非常有趣，不過坦言：「感情線很難。剛開始很甜蜜，但之後就苦惱該怎樣表達出酸甜的感覺。」

《酸酸甜甜愛上你》講述每次戀愛都很困難，即使如此也要完全陷入那又酸又甜的戀愛滋味，有關三個男女之間的現實愛情故事。張基龍演在戀愛初期總是深情的暖男，到後期逐漸變得無心的現實男友。蔡秀彬演對於工作和愛情都沒能隨心所欲的護士，而Krystal就演張基龍的同事。

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