香港樂壇加油！最近演唱會市場再度焫着，早前MIRROR在九展Star Hall開騷一票難求，門票抄到癲價23萬元，呢期潮流興睇組合同樂隊，大家不約而同都揀喺九展開騷，好似啱啱唱完嘅樂隊KOLOR，同樣反應熱烈high爆全場，緊接仲有ToNick同Supper Moment，呢兩隊band都係排隊開騷，不過反應就各異！

ToNick將於7月3及4日在Star Hall舉行「HERE and NOW」演唱會，主題係香港製造，兩場門票已經售罄，網上出現黃牛飛，ToNick鼓手晨曦放蛇問價，有人以$2,400兜售兩張$680門票，聲稱是全場第一行，晨曦聞價後自揭身份：「咁貴，ToNick喳播，我係ToNick鼓手晨曦，就係你炒飛搞到大家買唔到，我會呼籲大家唔好買黃牛，你都唔好炒飛喇，做個清醒嘅人，入場睇我哋騷。」

Supper Moment開賣兩日仲未爆

ToNick在社交網cap圖留言：「音樂係用來治癒心靈，與其在資本主義中惡性輪迴，不如釋放自己做個清醒嘅人。唔好炒飛。」網民都讚晨曦：「放蛇都做埋，點夠你撈啊」、「晨曦超型吖！」、「賣黃牛d人真係好黑心，明明正常價錢做到嘅事要炒到咁貴！」晨曦接受《蘋果》訪問表示：「我哋真係籌備演唱會好耐，好想一直支持我哋嘅fans入場玩番一晚，因為近年大家都心事重重，對於我哋嚟講係一個大型聚會，但竟然畀我哋發現，有人買飛係諗住賺錢，我哋唔希望畀呢啲人混水摸魚，咁對歌迷唔公平，我寧願呼籲空咗個位，都唔好助長呢班人從中獲利，唔應該畀佢哋咁樣賺錢，希望大家自律。」

而Supper Moment同樣在Star Hall舉行兩場騷，日期是本月26及27日，惟門票開售兩日仍未沽清，出現滯銷情況，跟2018年紅館騷銷情差天共地。截至今日黃昏，兩場門票只有平飛$280售完，兩場貴飛$780仍有得賣兼任揀位，尾場中價飛$580仲有少量門票，日前Supper Moment拍片宣傳演唱會，反擊網民「搖滾叛徒」指控，結果卻惹來大量負評，網民湧到SM的官網狠批：「支持你哋轉戰大灣區」、「其實最差係你地條片嘅態度」、「音樂本身冇事，但有d嘢變咗質就係變咗質」，另亦有樂迷留言撐：「一直相信支持做好音樂」。

Tyson Yoshi有份同姜濤唱拉闊

另外，獨立歌手Tyson Yoshi宣佈將於6月25及26日在九展MUSIC ZONE舉行「HI I’M BACK」MINI LIVE，尾場撞正同樣在九展開騷的Supper Moment打對台，令SM可謂屋漏兼逢門外雨！26歲的Tyson雖然冇大公司撐腰，但歌曲在網上爆紅，《Christy》至今在YouTube已有逾800萬點擊，連商台將於9月舉行的拉闊演唱會，演出歌手就是當時得令的4位新生代：姜濤、林家謙、Jer（柳應廷）和Tyson。早前Tyson接受訪問，他認為香港樂壇最需要有不同聲音，「我覺得要有人不斷去挑戰舊有嘅嘢先有競爭，正常情況底下，我覺得三年應該換一批新人，呢個market先健康。」Tyson宣佈開騷，吸引大批年輕樂迷力撐，有網民更問：「沒成年可以去嗎？」Tyson回覆可以。

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