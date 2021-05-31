恭喜晒！《東張西望》前主持、現年31歲的林泳淘日前跟初戀男友結婚，結束14年愛情長跑。她向來好保護另一半，昨日在社交平台上載的結婚相，終讓老公的樣貌曝光，只見新郎身形高大，外表俊俏。新娘子林泳淘昨日接受《蘋果》電話訪問，笑說：「𠵱家叫我林太，但我唔鍾意林太呢個名，有少少哽耳，所以大家都係叫返我泳淘啦！」

林泳淘透露新婚踏入第二日，給老公滿分，她說：「叫佢林生得喇，我覺得佢可以攞爆分，我都驚佢囂張，所以好難畀分，覺得佢已經係畀唔到一個分數。點解冇正面相？遲啲遲啲，未post到啫！」她原本計劃到外地結婚，但疫情關係只好作罷，不過疫情過後會舉行婚宴。

拒做少奶奶

日前林泳淘簽紙註冊，由於觀禮人數限定20人，僅能邀請少數親友出席，但過程很感動浪漫，她說：「簽紙嗰刻好冷靜，但一開始講誓言就喊，不過我老公好冷血，仲喺度恥笑我啲friend個個喺度喊。」問到會否一心一意做少奶奶？她說：「我從冇諗過做少奶奶，香港生活壓力大，唔可以結婚就將壓力轉移畀另一半，咁好唔公平嘅！反而結咗婚，大家組織家庭，應該要一齊去努力，如果將來有小朋友，佢就再努力啲啦！我哋對生仔好隨緣，社會環境咁，都唔急。」

發現八字夾

泳淘昨日亦在Ig發表新婚感受：「話說大約係一年前， 我同林生因為輪流炒車， 我就帶咗佢去拜拜還神，師傅見到我哋個八字就話，嘩，你兩個真係天作之合， 個八字咁夾嘅， 有冇諗住結婚呀？林生就好爽快咁話有呀！」她接着寫道：「事後先知，原來佢之前已經訂好戒指，只係疫情關係一直卡住喺外國成年幾都未寄到返香港， 跟住師傅好快就畀咗兩個日子我哋，而其中一個，咁啱就係我哋嘅拍拖紀念日，一切都是整定。」她還冧爆表示：「我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛， 直到生命終結， 直到永遠永遠。」

林泳淘原名林冬冬，曾以藝名林熙出道，是組合Lacee Lacey成員，後來參加2012年度香港小姐，落選後成為無綫合約藝人，曾擔任《東張西望》主持及J2《3日2夜》，憑好身材及正義感成為宅男女神。