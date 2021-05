九十年代美國劇集《新泰山》(Tarzan: The Epic Adventures)男主角Joe Lara於上周六乘搭小型飛機時,遇上嚴重空難,意外身亡,終年58歲,其太太Gwen Shamblin-Lara亦在意外中喪生,終年66歲。

機上七人全罹難

美國傳媒報道,Joe Lara在上周六早上11時與太太Gwen、Gwen的女婿(她與前夫所生女兒的丈夫)及另外四名教會成員,乘搭一架Cessna C501小型飛機,從美國田納西州的Smyrna機場起飛,前往佛羅里達州名勝棕櫚灘,卻不幸在田納西州的Percy Priest Lake附近墜機。當地警方接報到場後,隨即進行搜索,到翌日終於發現飛機殘骸和部份遺體,亦證實機上七人全部喪生。美國廣播公司報道指,消防隊長在記者會上表示,搜索人員在事發後第一時間在湖的淺水區搜救,及後加派潛水員下水搜尋,美國國家運輸安全委員會已就墜機原因展開調查。

太太是減肥專家

Joe Lara於1962年在加州聖地牙哥出生,於1989年憑電視電影《Tarzan in Manhattan》首次扮演泰山而嶄露頭角,及後於1996年在美劇《新泰山》中再次飾演主角泰山,令他的知名度大升,之後亦曾參演過不少動作電影。Joe與Gwen於2018年結婚,Gwen是一名減肥專家,亦是Remnant Fellowship教會的創辦人。Joe與Gwen近年在YouTube開設頻道《Life With Gwen and Joe》,定期分享生活及信仰。而Remnant Fellowship在事故後發出悼念聲明:「七位Remnant Fellowship領袖在5月29日離去,他們均是最好和最有愛的人,你永遠都不會遇到。在這恐怖的悲劇,我們教會非常感激所有禱告。」