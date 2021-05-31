九十年代美國劇集《新泰山》（Tarzan: The Epic Adventures）男主角Joe Lara於上周六乘搭小型飛機時，遇上嚴重空難，意外身亡，終年58歲，其太太Gwen Shamblin-Lara亦在意外中喪生，終年66歲。

機上七人全罹難

美國傳媒報道，Joe Lara在上周六早上11時與太太Gwen、Gwen的女婿（她與前夫所生女兒的丈夫）及另外四名教會成員，乘搭一架Cessna C501小型飛機，從美國田納西州的Smyrna機場起飛，前往佛羅里達州名勝棕櫚灘，卻不幸在田納西州的Percy Priest Lake附近墜機。當地警方接報到場後，隨即進行搜索，到翌日終於發現飛機殘骸和部份遺體，亦證實機上七人全部喪生。美國廣播公司報道指，消防隊長在記者會上表示，搜索人員在事發後第一時間在湖的淺水區搜救，及後加派潛水員下水搜尋，美國國家運輸安全委員會已就墜機原因展開調查。

太太是減肥專家

Joe Lara於1962年在加州聖地牙哥出生，於1989年憑電視電影《Tarzan in Manhattan》首次扮演泰山而嶄露頭角，及後於1996年在美劇《新泰山》中再次飾演主角泰山，令他的知名度大升，之後亦曾參演過不少動作電影。Joe與Gwen於2018年結婚，Gwen是一名減肥專家，亦是Remnant Fellowship教會的創辦人。Joe與Gwen近年在YouTube開設頻道《Life With Gwen and Joe》，定期分享生活及信仰。而Remnant Fellowship在事故後發出悼念聲明：「七位Remnant Fellowship領袖在5月29日離去，他們均是最好和最有愛的人，你永遠都不會遇到。在這恐怖的悲劇，我們教會非常感激所有禱告。」