SIS樂印姊妹成員駱胤鳴本來在去年12月27日與拍拖逾5年的男友Kelvin結婚，但受到疫情影響，婚禮要由「大搞」變成一切從簡，她們先進行簽紙儀式，在今年5月再補擺喜酒。

昨晚駱胤鳴和Kelvin在科學園行禮兼擺喜酒，雖然限聚令依然生效，不過無損喜宴進行，不少好友現身見證這個甜蜜時刻。駱胤鳴的好姊妹麥美恩在社交平台全程直擊婚禮情況：「Congrats ️好感動，終於等到呢一刻，真係動魄驚心 ，大個女大個仔啦！記住要錫老婆，如果唔係你就知咩事啦！愛你們，張相很有愛」。姊妹團成員之一的許文軒亦都有貼合照並說：「要幸福啊！Congratulations~連姊妹都做埋，原來我留長頭髮係咁用！」

麥美恩在IG限時動態貼了多段短片，見到穿上紅色低胸晚裝的駱胤鳴，頸上掛有一條穿了10隻龍鳳鈪的紅縄，手上又戴了3對龍鳳鈪，麥美恩對住Kelvin笑說：「你老婆好墜手喎！」駱胤鳴一臉得戚地對着鏡頭托一托胸，認真搞笑！

今早駱胤鳴在IG留言叮囑朋友準備迎接洗版式po相：「終於補辦晒所有結婚要做但又未做嘅儀式，多謝天公造美，噚晚12點返到屋企先至嚟行雷閃電落大雨，BTW我部手機得返啲奇怪相，例如係有個女藝人拍緊兩套劇都拎住部相機飛車過嚟，點知都係用手機幫另一位男藝人影相，仲有一張係大家幫我哋同Anson Lo合照，所以你哋同我影咗相嘅朋友，快啲send返啲相俾我！」

駱胤鳴今日回覆《蘋果》，她坦言感謝一班朋友的愛和體諒：「我哋跟足咗法例，4人一枱，20人圍板，出入都要戴口罩，辛苦晒一班來賓，佢哋都好配合，最有愛係大家咁趕，都冇發脾氣，好有秩序，10點鐘真係清到場，好叻，我哋兩公婆未到12點就到屋企啦！」笑問造人大計又是否需要趕？她笑說：「仲未得閒諗生唔生，還咗衫先喇，啲金又要入保險箱，又要找卡數。」

雖然他們在去年12月已經簽了紙，不過昨日依足傳統有出門、行禮及簽婚書儀式，問到老公在接新娘時有否被姊妹團「考起」，駱胤鳴說：「我老公準備好兩封大利是，點知啲姊妹收咗第一封好順手就開咗門，笑到我喊！好在之後玩遊戲叫老公同班兄弟扮Anson Lo，跳下舞，留難咗佢一陣，佢真係唔似又唔識跳，但出晒汗誠意搭夠！」她還表示聽到媽媽對自己的祝福，都忍不住眼紅紅。

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