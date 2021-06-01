韓國人氣YouTuber Sae Byeock於前年公開患淋巴癌一事，一直以來她都積極抗癌，更一度剃光頭抗癌及大方公開光頭寫真紀念抗癌路，可惜她於前日不敵癌魔離世，終年30歲，令人惋惜。

提男友即喊

Sae Byeock抗癌期間，男友一直不離不棄，而去年年底Sae Byeock曾演出節目《姜虎東的飯心》，當時她曾表示，很想跟男友一起走向未來。於去年底播出的節目中，Sae Byeock提到拍拖5年的男友時忍不住流淚，坦言只希望能和對方一起走向未來。Sae Byeock透露過去曾因抗癌太痛苦，萌生放棄治療的念頭，男友當時罕有地哭着求她：「拜託你，再接受一次治療好嗎？我每天都很不安。」她亦因為男友而再度鼓起勇氣。

鏡頭前表白

當時主持人問Sae Byeock，康復後最想做甚麼時，Sae Byeock當時露出開朗的笑容，回答：「我要打電話給oppa（男朋友），告訴他我康復了。」Sae Byeock又於鏡頭前表白：「如果能夠回到過去，讓我選擇，健康地生活但你不在身旁，還是再次患癌依舊會認出你，那我會選擇就算得到癌症，我還是想要認出你，我真的很愛你。」

遺願曝光

Sae Byeock表示：「我的夢想並不是很偉大的事，就是希望可以用手抓起長髮綁馬尾，下次來的時候，我會綁馬尾的。」對於Sae Byeock未能實現遺願，網民都坦言「心好痛」、「真的好難過」。而Sae Byeock於今日出殯，之後長眠於首爾追慕公園。

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