韓國男星姜河那夥拍千玗嬉主演的韓片《如果雨之後》（前譯：雨和你的故事），於今年4月開畫，目前錄得逾39萬累積入場人次，不過今日韓媒《tenasia》爆料指《如果雨之後》的票房涉造假，引起熱議。

急升20個排名

報道引述韓國電影振興委員會上周的數據，《如果雨之後》於上月26日及27日的單日票房排在24名及22名，但28日至31日就急升至單日票房第4位，在沒有特別宣傳的情況下，上映中的電影在兩天內上升20個排名是非常少見的，懷疑發行商Kidari ENT和CGV戲院透過「幽靈場」去拉高票房。

報道續指，在上月28日至30日凌晨，CGV戲院每天都有逾10場《如果雨之後》，播出時間都定在凌晨1時至5時，而每間戲院平均設有200個座位，《如果雨之後》的幽靈場亦大部份都售罄，即起碼增加了2,000人的銷售量。採訪結果顯示，戲院並沒有在幽靈場的時段播放電影，亦沒有觀眾入場，但幽靈場的數據卻被加入票房中，因而引起爭議。

對於爭議，發行商否認幽靈場一說，表示是之前的宣傳戲飛，即早已售罄並計算在票房內，只是因疫情關係，客戶難以使用，CGV亦指是在疫情下會發生的銷售事件。

申惠善《翻供》同造假

由於《如果雨之後》爆出票房涉造假一事，隨後有網民翻摷出，同樣由Kidari ENT發行、由申惠善主演的《翻供》的票房亦有造假之嫌。《翻供》於去年6月開畫，累積入場人次達89萬，不過早於去年9月，已有網民發現《翻供》票房奇怪，跟《如果雨之後》一樣有幽靈場之外，在政府9月規定戲院座位要隔開賣的情況下，《翻供》的座位佔用率竟高達70.5%，比票房冠軍《天能》（Tenet）的8.4%多很多，直批發行商是造假慣犯。

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