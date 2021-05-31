周柏豪去年因政治取向左搖右擺被封「潛行雙面人」，被中、港兩地網民狙擊，其實入行多年，有「大文豪」之稱的他𤓓事連連，且多次惹是非。

2010年 比比鳥頭改運

周柏豪於2010年改變髮型，將兩邊頭髮鏟走，頭頂的長髮則向後梳，雖然髮型正式名稱叫「undercut」，但因為與動畫《精靈寶可夢》（原名《寵物小精靈》）的「比比鳥」相似，周柏豪因而被戲稱「比比鳥」。他在2017年解釋因為當年覺得運滯，所以改變髮型，之後就一直保持至今。

2012年 打爛玻璃潮文

2012年1月底，周柏豪於在fb貼出一張打爛玻璃杯的照片，並以200字配文抒發感受，內容是感嘆水杯被打破，他用15分鐘欣賞碎玻璃杯的美態，聲稱悟出答案。潮文一出，網友取笑潮文無病呻吟，嘲他是「大文豪」，更瘋狂二創，就連傢俬店亦抽水宣傳玻璃杯產品，無綫新聞也引用潮文報道NBA消息。

2012年 唱片封套涉抄

周柏豪於2012年底推出大碟《Imperfect Collection》，封面是他的鬆矇影像，隨即被發現勁似英國歌手James Blake在2011年推出的同名大碟（下圖）；其潮品logo的「PH」亦被質疑抄襲餐廳logo。2014年他推出自己作曲的《著地》，旋律也被網民批評，與美國樂隊Imagine Dragons在2011年推出的《It’s Time》有八成相似。

2013年 搞錯家駒死忌

2013年6月30日是Beyond主音黃家駒逝世20周年，周柏豪當日在Ig貼出家駒黑白照，並留言：「遺憾我當時還年幼，祝你生辰快樂。」遭網民鬧爆將家駒死忌當生忌，周柏豪隨即更正留言，引用陳奕迅《時光倒流二十年》的歌詞︰「遺憾我當時還年幼，不可親手擁抱你欣賞。」

2016年 涉扮跑馬拉松

周柏豪2016年在fb貼出於柬埔寨跑10公里賽的片段，留言：「10km馬拉松，我們完成了。」他先被網民質疑將10公里賽事寫成馬拉松，其後更被揭發他身上的是假號碼布，與比賽網站上的資料並不相符，更有指他只跑了400米扮10公里。事後他解釋號碼布是大會提供，自己不知情。

2019年 護旗手賺人仔

前年周柏豪在Ig呼籲登記做選民，結果被小粉紅圍攻，稱他為「港獨豪」，他隨即刪Ig照片避風頭，事後更做護旗手洗底，被香港網民唾棄。去年底，周柏豪為賺人仔進一步「表忠」，接受陳百祥訪問發表「孝順阿媽亅論。月前高調撐新疆棉，近日收到李寧牌波鞋還即在Ig晒相。