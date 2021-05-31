護旗手周柏豪上周末，與鄭融在無綫籌款節目演出為失業家庭打氣，豈料兩人竟選擇唱歌曲《一事無成》，被網民嘲笑揀錯歌，昨日惹起廣泛討論，因《一事無成》的歌名與歌詞「假如凡事都失敗」、「幾年來毫無成績，地位未有躍升」等，在失業人士聽來難免感到嘲諷，故網民直嘲柏豪與鄭融涼薄，在傷口上灑鹽，直問周柏豪：「攞景定贈興？」

無綫籌款節目《萬眾同心公益金2021》上周六晚播出，節目包含受基金幫助的人士訪問片段，並由歌手演出為他們打氣。周柏豪當晚與鄭融演出前，司儀鄭裕玲介紹因丈夫失業數月而導致經濟拮据的個案，並說：「𠵱家我哋有請柏豪同鄭融，用佢哋嘅歌聲、音樂，去睇睇李太呢個個案。」當周柏豪獨自唱畢《讓愛高飛》後，竟與鄭融合唱《一事無成》。

未知是否因為節目收看觀眾不多，收視只得13.7點，約90萬觀眾收看。直到前日有fb專頁「廣東歌關注組」指兩人在籌款騷揀錯歌合唱《一事無成》為失業家庭打氣，昨日經網民瘋傳才被廣泛討論，周柏豪因此被嘲涼薄，更引起不少網民反感及狙擊，網民狠評指「一班冇良心的人扮做善事」、「傷口上灑鹽」，就如婚宴上唱《分飛燕》、孤兒院唱《世上只有媽媽好》，還嘲周柏豪才是「一事無成」。網民同時翻炒2008年兩人在放榜活動上為考生打氣時，亦是演唱《一事無成》。

泳兒妙招化尷尬

《一事無成》本意是想寫男女拍拖時的無力感，不過歌詞「好想好好的打拚，可惜得到只有劣評，沒有半粒星」、「幾年來毫無成績，地位未有躍升」、「假如凡事都失敗」等，並不適合為失業、失意人士打氣，反而句句「夭心夭肺」，充滿嘲諷意味，難怪網民着火。除網民狠批外，有傢俬店昨日出post介紹伸縮床時，亦用上《一事無成》的歌詞「真的不想早給你定形」，並寫上「啱嘅產品啱嘅歌」，抽水抽到讓人忍俊不禁。

當日節目中被指揀錯歌的還有泳兒，泳兒在節目上演唱月初推出的歌曲《孤毒》，雖然她演唱部份是安排在獨居長者受訪片段後，但因為中間隔住蕭正楠及區永權的演出，大會又安排泳兒演唱前有支票頒發環節，故沖擊減少。泳兒在演唱完畢，呼籲大家捐錢時還說︰「大家快啲打電話嚟支持，等多啲人得到溫暖，咁就唔會感到孤獨嘞！」成功化解揀錯歌的尷尬。

黎明拒唱《傻癡癡》

無綫籌款節目揀錯歌亦並非首次發生，吳雨霏2008年與鄧麗欣在《星光熠熠耀保良》表演時，演唱《分手要狠》也曾出事，因為歌詞「別扶助病困」，似為籌款「倒米」。

其實歌手在慈善活動中，也有權揀歌，如黎明前年現身容祖兒演唱會時，大爆當年宣傳新歌《傻癡癡》時，電台邀請他出席活動，台下有一群智力有障礙的小朋友，當時他就覺得「不適合」最終拒絕了。有網民引用此事大罵周柏豪蠢︰「天王與地蟲，高低立見」。至於無綫節目的揀歌決定，雖然歌手可以給予意見，但最終是由編審及監製拍板。《萬眾同心公益金2021》節目監製何小慧昨日回覆傳媒時指，個案短片完結後，周柏豪有說話鼓勵片中失業家庭，且覺得柏豪和該個案已經完結，這首歌只當另類的歌作娛樂用途，又表示因為唱片公司要周柏豪和鄭融合唱，他們也只有《一事無成》一首合唱歌，想不到網民會聯想成這樣。