清潔皮膚是護膚前最關鍵的步驟，將日常生活中接觸到的各種細菌與污染源徹底洗淨，建立良好的美肌養膚習慣，就要從最基礎的清潔步驟開始！

Clé de Peau Beauté全新鉑鑽潔膚系列的「ResiliLock Technology保濕鞏固科技」，有助修復肌膚屏障，提升緊緻彈性，重整排序失衡的細胞脂質，鎖緊肌膚水分，同時提升防禦力，抵禦PM2.5外來污染物，預防肌膚受損，淨化同時令肌膚潤澤飽滿。

AMORE PACIFIC全新系列潔顏產品亮肌潔顏霜及亮肌潔顏粉，以綠茶乳酸菌酵素淨化能量，簡化肌膚潔淨程序。綠茶的乳酸菌酵素，去除肌膚污垢雜質，同時維持健康補濕屏障， 豐盈泡沫溫和去除油脂與污垢，讓肌膚潔淨，強化肌膚屏障。

除了日常護理的產品，定期使用煥膚產品去除角質亦同樣重要。全新抵港的丹麥護膚品牌OLEHENRIKSEN登陸Sephora，帶來The Transform Collection煥肌系列，以檸檬柔膚磨砂雪葩，去除粗糙膚質，締造亮滑新肌。

RMK推出全新海洋淨透啫喱磨砂潔面膏，採用RMK獨家研發的「Clear & Sweep」配方，配合含3種磨砂顆粒的啫喱膏體，保持肌膚水潤，減低對肌膚造成的負擔，同時徹底去除老化角質及角栓。在肌膚上按摩，潔面後肌膚滋潤，專門適合為角栓等肌膚問題而煩惱的人士，或打造富透明感肌膚人士，還原素肌，重整肌膚平滑的修護效果。

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