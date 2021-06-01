雖然專家袁國勇稱第四波疫情已完結，不過他呼籲市民須保持警覺，皆因病毒傳播力強，公眾稍為鬆懈便隨時引起下一波疫情。目前政府放寬限聚令，早前停業的6類場所包括出租遊艇，所有員工及顧客已打一針疫苗始可重開，接種疫苗人士仍要戴口罩，但是人數上限界線含糊，而且私人遊艇派對一直難以規管猶如「無掩雞籠」。

昨日鄭紹康貼出與一眾友人出海開遊艇派對的合照，現場人數相當多，而且眾人在船艙內均沒戴口罩，公關鄭紹康指當日天氣好，可以出海很幸運，展開Big Boat Trip，眾人為鄭紹康慶祝生日，他感謝朋友到來，更顯示打卡點在大潭灣，又表示「接種疫苗，遵守規則，保持健康」，出席藝人朋友包括傅明憲、鄧佩儀、林奕匡老婆李靄璣、鄭俊弘、何雁詩、麥大力、梁彥宗及陸煥恆等。

網民：全部唔戴口罩

由於不少網民看到眾人沒戴口罩，也沒保持社交距離，恐變成「播毒溫床」，惹來網民熱烈討論防疫政策漏洞，隨時爆出「PR群組」，紛紛留言「生日大晒是常識」、「仲要全部唔戴口罩」、「人類post少張相晒命真係慘過叫你去死」及「名人有錢佬有遊艇，私人地方大晒，驚你唔知，限聚令只應用喺我哋基層賤民！公關出色」等，另有網民寫道：「個個有晒疫苗紀錄先上船，根據法例50人內都未違法，冷箭睇清楚先放啦！」有網民反擊稱圖中有幾位小朋友，「佢哋點打？唔係最細接種年齡係16歲咩」，認為帶小朋友出席群體聚會不戴口罩也同樣存在風險。

財經專欄作家「中環十一少」今日在facebook提及此事：「人多到可以分幾多隊玩奬門人？介紹返，疫情下自製公關災難的，就是自稱『天下第一關』嘅娛樂公關鄭紹康，而公司應改名做Number One PR Crisis，繼續承接部份TVB藝人和KOL的生意。政府以多次公開呼籲市民避免聚會，以免造成播疫風險，但呢班有名有姓的公眾人物，仍然以身試法，期待『天下第一關』的回應，希望別以『私人地方，並無違規』作擋箭牌，了無新意，公不了關。」

鄭紹康急澄清

今日凌晨，鄭紹康在IG澄清出海本應是開心事，然而這張照片令大家誤會，「要跟朋友們說聲不好意思。這艘船名叫 The Wan是由天星小輪改裝，船內有足夠空間，在出發前已經再三跟船主和相關單位溝通，再次謝謝大家關心我和我朋友的健康」。

篤灰熱線無效？

其實去年12月疫情嚴峻，政府收緊防疫措施，關閉派對房間、卡拉OK等，已有人轉攻出海舉行遊艇派對。林鄭月娥去年12月1日曾在記者會上，指特別針對在私人遊艇的違規行為，水警成立新熱線，可以舉報船隻作違規社交聚會篤灰，「如果任何市民見到碼頭及登岸處，有群組聚集可打熱線，水警就會跟進」，警方亦表示出租遊艇作社交聚會符合派對房間的定義，須遵守第599章《預防及控制疾病條例》，如非船主邀請，而利用私人遊艇進行公開活動，例如賣廣告或收費上船亦受規管。私人遊艇派對一直存在「灰色地帶」，未知今次遊艇派對在政府放寬限聚令下，賓客沒戴口罩、船上又有未接種疫苗的小朋友是否有違法！？

此外，《蘋果》翻查部份租船網，均寫明根據政府於2021年4月27日之更新限聚令指引，群組聚集限制放寬，客人及船員必須跟隨最新的防疫措施登船及最多上船人數為人數上限之一半，否則需自行承擔相關的法律風險。

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