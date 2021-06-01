日劇《神探伽利略》女星柴咲幸演而優則唱，2016年還踩入商界，先與華裔友人Feifei Hu在北海道當經營「OUR HOME FARM」牧場，翌年再以女強人身份擔任網購公司「Les Trois Graces Inc.」的CEO，專門推出標榜天然無害地球的商品。

39歲的柴咲幸去年更宣佈獨立，離開大型事務所，享受大自然又可以一嘗當老闆滋味。據日本雜誌《女性自身》報道，柴咲幸的公司資本額去年從1.6億日圓（約1137萬港元），銳減到8500日圓（約603萬港元），今年剛出爐的財報，則有6800萬日圓（約483萬港元）的虧損，顯示她經營的公司出現財務危機，營運方面更有調整的必要。《女性自身》又透露，Feifei Hu來頭不少，曾在英國生活，當時獲王室聘用擔任皇儲查理斯的秘書官，現時居於日本，獲柴咲幸十分傾慕。

「OUR HOME FARM」牧場位在北海道新千歲機場附近，佔地廣闊，有相等於六個東京巨蛋，以售賣農產品還有加工食品，亦有訓練馬匹的地方，是個度假又可以練習馬術的牧場。柴咲幸曾表示，北海道是父母的故鄉，2016年她投資副業，當時想到鄉下務農，前陣子終於下定決心在當地置業，現在能將想法付諸行動，令她感到開心。

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