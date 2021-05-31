樂隊KOLOR前晚在九展Star Hall舉行尾場演唱會，因為今次三場爆滿，他們透露已入紙申請明年的紅館檔期，而年底亦會出碟。四子指現今世代宣傳自己音樂有很多渠道，不認為一定要上大電視台宣傳。

寄語要重拾自己

演唱會前晚準時8時半開騷，捧場的圈中人包括蔡一智、蔡一傑、陳健安、ToNick、Mr.成員Alan及MJ等。樂迷表現興奮，幾乎站足全場。主音蘇浩才（Sammy）在台上問：「本來演唱會係2020，因為疫情變咗2021，一隔就兩年，呢兩年，你哋點過？」台下樂迷回答很難過。Sammy說：「我哋呢兩年由好唔開心、好沉默，乜都唔想做，又冇演出，演唱會又冇咗，大家就搵啲新目標，新目標就係跑山、做運動，我哋四個選擇唔停低，搵一啲嘢填滿時間。」又寄語大家要開心、要重拾自己。

樂隊Zarahn擔任表演嘉賓，與KOLOR合唱《如果感覺有顏色》，周國賢說：「我哋係打邊爐腳、酒腳，我哋好似係咁開始，我哋一、兩年先見一次，但見一次就吹好多水，各自見證大家成長。」擔任和音的盧巧音亦唱出《明信片》，力撐丈夫Sammy。

ToNick驚喜上台

在encore環節，KOLOR應台下歌迷要求除衫，並將衫拋落台，Sammy說：「除衫係band show嘅傳統，因為熱吖嘛！」樂迷大叫「除褲」，Sammy聞言：「褲唔係我哋，係贊助，要還㗎！」他更一時興起突然邀請ToNick上台合唱《了不起》，令樂迷感到驚喜。鼓手朱偉初（Michael）指音樂不需要比拼，他說：「唔好因為香港一啲傳統，要喺乜頒獎禮攞到乜獎先代表你首歌好聽，唔好被media去操控，香港好奇怪，啲人會問你有冇上過咩咩B，我覺得唔需要，時代唔同咗，我希望唔同音樂人互相幫助，透過網絡宣傳自己。」似在暗嘲早前上TVB節目演出及聲稱不懂玩社交媒體的Supper Moment。

完騷後接受訪問時，KOLOR坦言雖然不捨得，但不可能再加場，而為紀念去年創立15周年，舞台特別以羅馬數字XV去設計，他們表示今次製作成本很高，搭台也花了兩天半。四子慶幸有做運動，令體力能應付演唱會，結他手羅灝斌（Robin）說：「好多人都留言話Sammy點解去到最尾首歌都冇喘氣。」