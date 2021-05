「Fashion is Cruella’s tool of revenge!」金像影后愛瑪史東(Emma Stone)主演的迪士尼新片《黑白魔后》(Cruella)上周開畫後,票房報捷兼話題性不絕。愛瑪史東飾演的Cruella由時裝學生punk妹,變成瘋狂魔性Diva,向男爵夫人愛瑪湯遜(Emma Thompson)進行時尚大復仇。金像服裝指導Jenny Beavan為兩人合共設計了超過80個造型,難怪被喻為「迪士尼版《穿Prada的惡魔》」!

撰文:林妃

【愛瑪史東復仇路】

故《黑白魔后》故事設定在70年代的倫敦,金像服裝指導Jenny Beavan直言今次是她事業中最大挑戰,和團隊日夜趕工長達16星期,才完成這批量多又華麗的戲服。愛瑪史東在片中一個人已有47個造型,Cruella角色的所有衫,其實都圍繞住同一個調色碟:黑、白、灰及紅色。招牌的黑白髮色與紅色除了作為強烈對比色,更有危險、瘋狂、如火般熾熱的色彩投射,非常反映她愛恨分明的個性及復仇心。

雖然今次講時尚王國大鬥法,但片中沒有大量的名牌出現,亦無植入式商品或品牌,根據她的成魔之路,造型變化可以分作三個階段。

1.紅髮Punk Rock妹

Cruella在反叛少女期叫Estella,背景設定在70年代英倫,一頭紅髮的Estella所着的衫少不了punk后Vivienne Westwood風格,還有各類地下樂團的黑色biker、leather pants及長靴等,以及恍如來自跳蚤市場的舊衫,全以黑紅作基本色調。

2.金髮向上爬

Estella之後識了一對小偷老友,亦如願加入男爵夫人的時尚王國團隊。她扮上流人的轉變期,着過幾套較loud的豹紋外套、fur coat等有錢人裝扮,正如之前提及,今次片中極少名牌出現,唯一較顯眼的要數愛瑪史東拎住的Louis Vuitton手袋,算是愛瑪作為LV代言人提供的小福利吧!

3.奇幻紅裙

「I want to make art and I want to make problem!」Cruella以極端、瘋狂及華麗浮誇的多個造型,殺個敵人措手不及。其中有充滿magic的一場燒掉白袍露出的紅色晚裝,這組紅裙靈感源自Charles James在50、60年代著名的tree dress。

另一個由報紙包住bustier的造型,令人想起John Galliano年代的Dior look(當然下襬不是拖垃圾袋)。而片中最標誌性的一個look,要數她企上男爵車頂、用紅裙包圍住整架車的造型!這件上身如同軍服外套,下配巨大夢幻裙襬的紅裙,以人手縫上了超過5,000片紅色花瓣,十分誇張,軍褸上更有小馬車模型公仔作裝飾。

【愛瑪湯遜顯霸氣】

愛瑪湯遜在片中是時裝界呼風喚雨的男爵夫人Baroness Von Hellman,同樣有多達33套造型,每次出場都充滿女王式華麗霸氣。金像服裝指導Jenny Beavan透露百變造型靈感來自Old hollywood的女星們,如伊利莎伯泰萊(Elizabeth Taylor)、鍾歌羅馥(Joan Crawford)等,服裝則着重雕塑感,以呈現男爵夫人的華麗氣場。值得一提,當中不少造型也配上真的鑽石首飾,大部份來自De Beers。

手製眼鏡逾120副

Cruella在片中初段都戴住眼鏡,她的眼鏡並非買舊貨,而是來自英國人手製的眼鏡品牌Tom Davies訂製,主帥Tom Davies透露參考一批70年代、顧客在Liberty百貨公司的舊照片,從而製作了一批貓眼鏡框眼鏡。由Estella時期到Cruella及男爵夫人,總共超過120副眼鏡。至於化妝方面,迪士尼貫徹之前和《 阿拉丁》、《黑魔后 》的合作單位,由MAC主理愛瑪史東的妝容,30個looks包括punk rock 紅、金屬色、啞色唇膏(粉紅色Sweet-N-Vicious 及亮紅色De Vil )等。

