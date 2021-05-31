「Fashion is Cruella’s tool of revenge！」金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的迪士尼新片《黑白魔后》（Cruella）上周開畫後，票房報捷兼話題性不絕。愛瑪史東飾演的Cruella由時裝學生punk妹，變成瘋狂魔性Diva，向男爵夫人愛瑪湯遜（Emma Thompson）進行時尚大復仇。金像服裝指導Jenny Beavan為兩人合共設計了超過80個造型，難怪被喻為「迪士尼版《穿Prada的惡魔》」！

撰文：林妃

【愛瑪史東復仇路】

故《黑白魔后》故事設定在70年代的倫敦，金像服裝指導Jenny Beavan直言今次是她事業中最大挑戰，和團隊日夜趕工長達16星期，才完成這批量多又華麗的戲服。愛瑪史東在片中一個人已有47個造型，Cruella角色的所有衫，其實都圍繞住同一個調色碟：黑、白、灰及紅色。招牌的黑白髮色與紅色除了作為強烈對比色，更有危險、瘋狂、如火般熾熱的色彩投射，非常反映她愛恨分明的個性及復仇心。

雖然今次講時尚王國大鬥法，但片中沒有大量的名牌出現，亦無植入式商品或品牌，根據她的成魔之路，造型變化可以分作三個階段。

1.紅髮Punk Rock妹

Cruella在反叛少女期叫Estella，背景設定在70年代英倫，一頭紅髮的Estella所着的衫少不了punk后Vivienne Westwood風格，還有各類地下樂團的黑色biker、leather pants及長靴等，以及恍如來自跳蚤市場的舊衫，全以黑紅作基本色調。

2.金髮向上爬

Estella之後識了一對小偷老友，亦如願加入男爵夫人的時尚王國團隊。她扮上流人的轉變期，着過幾套較loud的豹紋外套、fur coat等有錢人裝扮，正如之前提及，今次片中極少名牌出現，唯一較顯眼的要數愛瑪史東拎住的Louis Vuitton手袋，算是愛瑪作為LV代言人提供的小福利吧！

3.奇幻紅裙

「I want to make art and I want to make problem！」Cruella以極端、瘋狂及華麗浮誇的多個造型，殺個敵人措手不及。其中有充滿magic的一場燒掉白袍露出的紅色晚裝，這組紅裙靈感源自Charles James在50、60年代著名的tree dress。

另一個由報紙包住bustier的造型，令人想起John Galliano年代的Dior look（當然下襬不是拖垃圾袋）。而片中最標誌性的一個look，要數她企上男爵車頂、用紅裙包圍住整架車的造型！這件上身如同軍服外套，下配巨大夢幻裙襬的紅裙，以人手縫上了超過5,000片紅色花瓣，十分誇張，軍褸上更有小馬車模型公仔作裝飾。

【愛瑪湯遜顯霸氣】

愛瑪湯遜在片中是時裝界呼風喚雨的男爵夫人Baroness Von Hellman，同樣有多達33套造型，每次出場都充滿女王式華麗霸氣。金像服裝指導Jenny Beavan透露百變造型靈感來自Old hollywood的女星們，如伊利莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）、鍾歌羅馥（Joan Crawford）等，服裝則着重雕塑感，以呈現男爵夫人的華麗氣場。值得一提，當中不少造型也配上真的鑽石首飾，大部份來自De Beers。

手製眼鏡逾120副

Cruella在片中初段都戴住眼鏡，她的眼鏡並非買舊貨，而是來自英國人手製的眼鏡品牌Tom Davies訂製，主帥Tom Davies透露參考一批70年代、顧客在Liberty百貨公司的舊照片，從而製作了一批貓眼鏡框眼鏡。由Estella時期到Cruella及男爵夫人，總共超過120副眼鏡。至於化妝方面，迪士尼貫徹之前和《 阿拉丁》、《黑魔后 》的合作單位，由MAC主理愛瑪史東的妝容，30個looks包括punk rock 紅、金屬色、啞色唇膏（粉紅色Sweet-N-Vicious 及亮紅色De Vil ）等。

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