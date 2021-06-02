曾演出人氣韓劇《豪傑春香》、育兒節目《超人回來了》的47歲男星嚴泰雄，2016年爆出性侵按摩店職員的醜聞，令其好老公、好爸爸形象跌落谷底。雖然事後證實按摩店職員向嚴泰雄勒索不果就誣告男方性侵，但間接揭露他曾召妓，醜聞亦令其芭蕾舞演員老婆尹慧珍大受打擊，導致懷孕5個月的第二胎亦因而流產。尹慧珍去年曾公開表示已原諒老公，近日她演出節目時亦大方談及老公、對婚姻和生B的看法。

婚後變宅

尹慧珍跟嚴泰雄於2013年1月舉行婚禮，二人的婚姻踏入第9年，她亦坦言婚後發生了很多轉變。於昨日播出的JTBC新節目《解放Town 》中，尹慧珍透過節目，離家享受自由的生活，她於自我介紹時表示：「我是結婚9年、智蘊的媽媽。」據知婚前性格外向的她，結婚後發生了180度的轉變，她透露除了工作外，已經很久沒有見朋友，而且變得比較少外出。對於選擇入住「解放Town 」的原因，尹慧珍表示：「能夠找到尹慧珍，而不是某個人的妻子和母親，感到非常激動。」

愛女不捨

而尹慧珍要入住「解放Town 」當日，女兒智蘊似乎非常不捨，雖然說想跟媽媽一起去，不過仍勇敢地獨自回家。而尹慧珍入住「解放Town 」後，挑戰了按照自己的風格、不再為了家人的裝修，午餐時就吃平時吃不到的辣雞腳，她表示：「為了迎合孩子的口味而努力，所以會避免吃辣。本來可以在晚上吃東西，但是要哄孩子睡覺，所以錯過了這個機會。」

另類溝通

尹慧珍亦趁機跟朋友見面，大談結婚、湊女的話題，尹慧珍更提到跟老公嚴泰雄的溝通方式，表示他們會以朋友的角度、並非夫妻的身份溝通：「因為以朋友的身份對話，oppa也真心地回答我，所以對話很順利。」尹慧珍坦言：「因為害羞，其實沒有很深入的對話過，反正彼此心裏都知道對方的想法。」

討厭單身

提到尹慧珍當年生下智蘊後患上產後抑鬱症，當被問到如果再次選擇，她會不會結婚生B時，她回答說：「我想我還是會結婚，我討厭一個人，也很喜歡孩子。」

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