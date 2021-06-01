有「播音皇帝」之稱的李我於上月5日與世長辭，享年99歲。李我太太蕭湘昨日在香港殯儀館主澤堂為亡夫設靈，由於疫情關係，並沒設公祭。昨日靈堂佈置簡約，並以白花作主調，喪禮沒有採取任何宗教儀式，今早出殯後靈柩移奉柴灣歌連臣角火葬場火化，骨灰將會採綠色殯儀撒在紀念花園。

「臨走叫我做嫲嫲」

李我遺照採用他臉帶笑容、穿上西裝結上紅色領呔的照片，靈堂內也有播放李我生前演出片段，中央則放置太太的心形花牌，上面寫上「琴弦音斷 情意難忘」，亦見到其兒子李宗翰及一眾好友的花圈，包括汪明荃與丈夫羅家英、朱培慶、 胡楓、阮兆輝、周聰太太等，香港電台、商業電台、康文處處長、香港電影資料館等機構亦有送上花牌致祭。粵劇名伶阮兆輝、洪朝豐、丁羽、鄧英敏、陶傑、黃夏蕙、車淑梅與丈夫張文新等，昨晚也有前往靈堂致哀。

李我93歲的太太蕭湘與親友在靈堂為亡夫打點後事，她雙手合十向傳媒致謝：「我係平凡人，大家有心，唔使咁大陣仗。李我好好彩，離開嘅時候好安詳，佢離開前幾個月都進出醫院好多次，不過佢頭腦好清晰，冇老人病，心臟血壓都冇問題，臨走時候都叫我做嫲嫲，佢同姑娘講係跟啲孫咁叫，佢想食嘢嘅時候，淨係食得糊仔，不過佢都好乖。李我由後生到𠵱家都好敬重傳媒，因為咁多年來大家都好幫忙。」

洪朝豐陪老師弔唁

洪朝豐昨午約5時半離開靈堂，他接受訪問時表示並不認識李我叔，但相當尊敬他。洪朝豐指今次是陪伴南音老師溫志鵬到靈堂弔唁，雖然他與李我同屬廣播界，但二人於不同年代服務電台，所以沒見過對方。問到洪朝豐的健康狀況，他匆匆離去並說：「多謝關心。」