現年40歲的陳冠希（Edison），2008年發生「淫照事件」轟動中港台，連外媒也有報道。Edison多年來努力洗底，加上2017年與超模秦舒培婚後誕下女兒Alaia，經常晒一家三口幸福照片，成功建立好爸爸形象。不過內地日前瘋傳一篇文章，有女網民指Edison趁秦舒培懷孕時約炮，並上載多張指是兩人的對話截圖作證。

近日在內地網站被翻炒兼瘋傳的長文，早在2019年已出現，網民「李嬉皮」以「我放了Edison兩次鴿子」為題撰文，內容指2016年偶然在Ig回覆Edison的限時動態，不久便收到對方回覆，兩人開始以英文聊天，身在巴黎的Edison竟突然提出邀約︰「要來酒店見我嗎？」「李嬉皮」直言對Edison突然邀約嚇一跳，但由於腦海浮現他過往的照片，便伺機更換話題推掉邀約。後來兩人加WhatsApp及微信聊天，當時「李嬉皮」有問Edison與秦舒培的戀情，沒想到對方回應：「不關你的事。」

強調唔係壞人

「李嬉皮」指事隔了大半年後，Edison再主動傳訊息給她，並再度試圖「約炮」，表示當天在上海做活動。她指Edison深夜時分再傳訊息給她，稱因有太多粉絲包圍酒店，着「李嬉皮」凌晨四時到酒店找他，不過女網民當晚因早就睡着了，到醒來才發現訊息。Edison一個月後，又主動撩「李嬉皮」，強調自己不是壞人，又指會考慮簽她做歌手，不過這是兩人最後一次對話。

「李嬉皮」隨文附上稱是與Edison的對話截圖，透露對方在聊天時不斷用英文開黃腔，寫上「你想要用力X嗎」等，截圖中Edison還指2016年12月17日會在上海，翻查他社交網發現，他當晚的確在上海出席活動。兩人從2016年11月開始在網上聊天，至2017年1月才告終，適逢秦舒培在2017年3月誕下女兒，如內容屬實，Edison是趁秦舒培懷孕時約炮女網民。

內地造假案多

Edison被指約炮的長文瘋傳後，引起網民熱論，更重提他的「淫照事件」，嘲諷留言︰「怎麼覺得一點也不意外」、「江山易改本性難移」。但也有較理智的網友指無法判定「李嬉皮」的內容真偽，且對話截圖可以是合成造假，呼籲不要胡亂謾罵，待當事人發言才作定論。其實過往內地不時有「造假案」，如去年有一名自稱是多倫多女大學生的網民，在內地網站分享與某女藝人的「姐姐與小孩」SheShe戀，矛頭直指劉心悠，劉心悠也隨即否認事件。