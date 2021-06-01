不經不覺，賭王何鴻燊逝世已一年，由於去年沒有適合下葬的日子，遺體進行防腐程序後，一直安放在東華義莊，直至最近擇好吉日才入土為安，當日幾房子女都有送老爸最後一程。賭王眾多女兒當中，超瓊（Pansy）、超儀和超雲最受賭王寵愛。賭王喜歡超瓊，是因為她是二房長女，生得又漂亮，處事低調沉穩，最得老爸歡心，從小賭王就培養她，一手把她帶入自己的商界圈，栽培她做接班人。

超儀因為是二房最小的女兒，性格叛逆特別引起老爸注視，她受寵完全是因為賭王認為超儀與年輕時的自己很像，在演藝事業上的用心與毅力，似足他在商業上的拼勁。不過她能夠加入娛樂圈，最大功臣是Pansy，90年代當超儀對演戲和唱歌感興趣，要加入演藝圈發展時，父母最初也是齊聲反對，但Pansy是很疼這個妹妹，希望超儀可以做到自己喜歡的工作，所以有幫助她去說服雙親，最終獲得賭王開綠燈。

原來超瓊當年也很有興趣加入娛樂圈發展，她於1981年在蘭桂坊認識陳百強（Danny）後，Danny主演的電視劇《突破》曾找了她一起演出，以她的條件，如果她當演員，確實是有潛質走紅，曾經聽Pansy好友梅艷芳生前說過：「Pansy當然夠晒條件喺娛樂圈發展，但佢阿爸同阿媽點會答應？賭王一心要栽培佢喺商界發展，佢咁孝順當然會聽阿爸話。」所以她犧牲了自己意願，棄影從商，也許是Pansy一個遺憾，但她與娛樂圈關係依然密切，與梅艷芳、楊紫瓊、張國榮、鍾楚紅、周星馳和梁朝偉等紅星成為好友，聽說星仔當年對超瓊頗有好感，曾試圖發展，後來發現性格不合適就放棄了，不過雙方至今仍保持友好關係。

超儀1993年加入娛樂圈發展初期，貴為賭王之女，她並沒有靠家族關係，反而是靠自己能力去打拼，她是打破了大家對富家小姐大家閨秀的刻板形象，敢於自己意願去做，只可惜最初幾年發展成績屬一般，媽咪藍瓊纓已經想勸她，但超儀是很有個性和主見的，並且好堅持自己的信念，當然不會輕易放棄。直到2003年她接演了《豪情》出現了轉捩點，戲中她演的妓女「趙啷啷」一角，因豪放大膽的演出，受到大家讚賞，並為她贏得香港金像獎最佳女配角，對父母和大姊Pansy總算有個交代。

賭王其實一直好關心超儀在娛樂圈發展，有段時期，超儀想拍TVB劇，他想暗中去幫忙，送了一箱暹羅橙給六叔（無綫行政主席邵逸夫），心想六叔會回電話給他，到時可以跟六叔開口。沒料到六叔沒回電話，送了一箱桃來回禮，搞到賭王好無癮，之後跟超儀說：「阿女，冇辦法啦！爹哋都幫你唔到。」超儀雖然一直不想靠裙帶關係發展，但知道老爸對自己如此上心，她是幾感動，她一直以為爸爸有10幾個子女，又有幾位太太，生意又忙，不會關心到她的事情。

以前賭王知道超儀有電影上映，她會主動要求去看首映撐場，記得有次賭王去到首映現場時四處搵超儀，但女兒遲遲未現身，直至開了場超儀才靜悄悄進了場，沒有與老爸碰面，後來我聽公關說：「超儀覺得呢部戲自己做配角，如果佢同老爸一齊現身，可能會搶晒主角焦點，咁樣唔係咁好，所以死都唔肯同賭王一齊現身，搞到賭王喺現場乾等。之後超儀仲叫賭王唔好再去首映禮，真係俾超儀激死，有佢阿爸嚟支持梗係大啲宣傳啦！」

賭王做生意如此精明，他怎會不知道女兒處境，我記得有次訪問賭王，說起超儀，他說：「咁多個女中，佢係最特立獨行嘅，唔鍾意被束縛同守規矩，對名利財富唔係咁大慾望，佢鍾意做娛樂圈咪支持佢做囉！」他好清楚每個圈子有其遊戲規則，所以他希望女兒可以有多些自主權，自己搞公司開戲，不用看人面色，可以有更多話語權，所以給了超儀一筆錢自組公司。

只不過超儀喜歡搞的電影都是非主流商業片比較偏鋒，一般都是賠本收場，賭王給超儀好大空間，只要她自己做得開心，賭王沒介意她拍蝕本戲；反而大姐Pansy會勸她拍些大商業片，但超儀覺得商業片已經有好多人拍，所以她想給觀眾有其他選擇。不過我總覺得超儀性格不適合做生意，太過心軟，容易受騙，有時提醒她某某導演的片不值得投資，她還是一頭栽進去，結果跟這導演鬧得不愉快，影片又賠本，她是相當固執。

不過她是真心愛護香港影壇，疫情下她出錢投資美國知名導演Mike Figgis開拍西片《Mother Tongue》，原本導演是要求在美國開拍，但超儀堅持要在香港拍攝，讓香港製作人員可以有工開，雙方爭拗很久，最終導演同意來港取景。超儀還安排老公陳子聰（Conroy）做監製，讓自己人好好給她控制成本，怎料Conroy實在太好人，幾乎是有求必應，把超儀氣炸，結果還是超儀出面做醜人。聽這部戲製作人員爆料，導演是怪咖：「喺現場佢唔畀人講嘢，真恐怖，連老闆何超儀一樣唔敢講嘢，導演話自己說話太細聲，如果有其他人講嘢就聽唔到佢啲說話，所以要求大家唔好出聲，我真係未拍過一部戲要咁辛苦，唔可以講嘢，要靠手語！」

早前在杜琪峯家吃飯，超儀和Conroy也是座上客，雖然Conroy精神看來不錯，但超儀還是好緊張老公身體，不許他再喝酒，超儀說：「佢以前飲得太勁啦！所以咪出事，依家一定要戒啦！」Conroy今次可謂是死過返生，所以他都聽老婆話，戒了酒之餘，更加注重身體健康，在他的肝和腸出事時，超儀真是全面停工，遍尋名醫去治療老公，這段時間超儀每日都是在醫院睡陪住老公，因為擔心和奔波，承受很大精神壓力，體重也暴瘦跌破100磅。經過年幾治療，Conroy身體轉好，他是好感激患病期間，老婆衣不解帶去照顧自己，而事實上經歷過Conroy這次大病，令她處事變得成熟了，不會像以前那麼多怨氣和火爆。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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