「播音皇帝」李我於上月5日與世長辭，享年102歲，今日在香港殯儀館出殯，李我生前認為宗教皆是導人向善，但他沒宗教信仰，所以喪禮沒任何宗教儀式，今早9時半進行大殮，10時半出殯，並採用綠色殯葬，將骨灰撒在紀念花園。

李我太太蕭湘今早9時10分由外傭攙扶抵靈堂，為亡夫打點，她先跟在場傳媒打招呼便入內，而圈中人羅家英、丁羽、胡楓、俞琤、阮兆輝、李龍到場弔唁。羅家英稱跟李我叔認識多年：「我十幾歲就識佢，因為我跟老竇去飲茶，李我叔同我老竇好熟，佢哋會傾吓偈，到我老竇走咗，李我叔屋企有一個音樂聚會，間中會唱吓曲，之後都冇咩探望。對上一次見已經係十幾年，不過我都有打聽佢嘅消息，知道佢喺老人院。」

羅家英讚李我叔是一個有才華的人：「佢書法寫得好、好有古典文學，我知道佢應該讀書唔多，但佢好聰明，對社會經驗好豐富，對香港及廣州嘅典故，佢都好有記性，記得好清楚，係時代見證，有好多風光歲月、名人見聞，佢都出咗幾本書。其實商台對佢好好，因為李我叔係開台功臣，貢獻好多。」

問到是否有感是香港一個損失，「冇法子，因為都99歲，損失一定，係無可替代，我作為後輩，懷愐送一程。」講到近排有許多前輩離開，羅家英說：「係呀！嚟緊普哥 （尤聲普）都在日內出殯。」

胡楓跟李我於粵語片年代已認識：「雖然冇合作過，但係大家識咗好耐，好傾得埋，我好欣賞佢，佢好疏爽、好開朗、好講得笑，亦都好欣賞佢嘅《天空小說》，係好吸引人，當時喺廣州風行電台12點幾播，當時係全香港人都會開住，我係好欣賞佢，覺得好難得，近年少見面，都係間唔中見一次。」俞琤跟胡楓一同入內，俞琤見到胡楓也很禮讓，主動跟胡楓打招呼。

早上10時44分，丁羽、羅家英、李龍、胡楓與阮兆輝等負責扶靈，一眾親友10時55分步出靈堂，由孫兒捧着遺照，陶傑及馮志豐行到後門位置，等靈車駛出作最後道別，李我叔的靈柩，移奉柴灣歌連臣角火葬場火化。

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