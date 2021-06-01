對於common sense一點也不common的時代，電台節目質素越益弱能的處境，不無令人作悶。尤其某種像排隊輪候公屋心態的公務員，在電台擔當要職並非等閒事。電台廣播是種專業，若然不幸遇上些無能為力的稚類，卻仍夢想大鵬展翅。電台裏這款小草龜繁殖量驚人，沉醉如投下團購成功的心情，風調雨順又一天了，得咗！同心存活於春光「咋舌」的「愚村」。

童軍小草龜的電台世界只是幸福童謠，甚麼是追求節目內容質素、節奏流暢、聲音運用、詞彙精準以至主持內涵，更遑論甚麼社會責任和義務，遇上問題比你手裏黃鱔溜得更快。那些清談節目不是三五成群利用大氣電波胡猜幼稚園謎語，就是玩家家酒的託兒所，或者脫去襪將腳伸到咪高峯旁問聽眾見唔見到天殘腳。小草龜仔群繼續養生場耍樂，墮落至有聲為準的九流水平，怪不得好幾個播音前輩搖頭哀鳴。

電台播音只有聲音傳輸，這確是限制卻也是挑戰，怎樣令節目每天播放具備影響力和吸引力，一把靚聲只不過是優勢，真正價值是內容。不願登山涉水取經，又缺乏自身才華破格，只借交朋結派贏了機會輸了未來。有隻年資不淺的退役小草龜某天這樣對我說：「只要我哋捧嘅人，畀佢做黃金時間，嗰啲明星歌星自然會嚟！」荒誕對白多如山坡雜草，說不清楚。當我向權力小草龜提出對自己節目更新建議，一臉茫然是常態，還要在背後說：「如果俾佢贏咗咁我點算？」該是何等震驚的惡念，本我之大需唸「嗡嘛呢唄咩吽」，讓節目輸收聽率才是目的？氣脈閉塞撼動了我的廣播熱情。

無知小草龜將錦囊當廚渣，漠視討論實驗以及增值，終究成為被丟棄的倉庫，儘管滿目瘡痍的過期牛奶，誰都嗅到了抑壓不止的腐酸氣味，更不存在甚麼創新，掠奪抄襲既有成功內容而不知羞恥，小草龜驕傲忠告：「你都可以咁做，呢啲係大家嘅自由！」對不起，我從不複製別人的人生。餘生太貴。

撰文：陳海琪

本欄逢周三刊出

【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。