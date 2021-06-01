踏入6月，相信各位女士已經努力收身，蠢蠢欲動準備迎接和陽光玩遊戲的日子，但要在一大班朋友面前成為焦點，除了展示美好身段之外，配合一件色彩鮮艷、款式時尚的泳衣，更能自信爆燈。要找最新、最貼近潮流趨勢的泳衣款式，最佳方法當然是參考明星及KOL的泳衣穿搭！

淨色夠搶眼

近日搶先貼出性感誘人泳照的張曦雯和好友Angel Chu，二人分別以火辣辣的大紅色比堅尼與鮮黃色泳裝成功搶盡話題！兩位的泳衣款式以亮眼色調為主，上衣設計除了有簡單的荷葉邊點綴，整體感覺也是健康時尚。純色系的泳衣着重剪裁和線條感，因此身形平均的女生會比較容易駕馭簡約素色設計的泳衣。近日美國樂壇小天王Justin Bieber的模特兒妻子Hailey Bieber，亦穿上粉紅色比堅尼登場，其健康膚色配合嬌小身形，加上超高衩比堅尼泳褲設計，為今季的泳裝潮流添上新焦點。

一件頭印花

一件好的泳衣，能為你打造更完美的線條，最近經常涉獵時尚圈的世界排名第二網球手大坂直美，與泳衣品牌Frankies Bikini推出合作系列，直美親身示範多款one piece印花泳衣，用色大膽，設計走時尚線條美。直美更完美演繹出以古銅膚色穿上螢光色系的獨特時尚感！

金屬物料熱

金屬物料泳裝將是今季大熱之選！喜愛展示超豐滿身形的真人騷女星Kylie Jenner，最近不但傳出將會推出個人泳衣品牌的消息，她亦密密在Ig大騷多款大膽性感的泳衣照。照片中超搶眼的銀色金屬物料配超高腰比堅尼，為她帶來過千萬的點讚。金屬和光身物料泳衣，不但感覺性感有型，而且在陽光下的反光效果，絕對能吸引全場目光。

三點式圖案

七彩繽紛的印花圖案，一直是泳裝界的熱門設計，今年彩色圖案款式一樣氣勢如虹，各大品牌亦相繼推出不同七彩圖案的選擇，而且傳統三點式已有回歸趨勢，連美國天后Rihanna也是捧場客！

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