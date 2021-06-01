日本藝能界近期接連傳出藝人患病消息，年僅19歲的Sweet Power事務所力捧女星竹內愛紗，昨日在公司的官方網站上，宣佈患上驚恐症，會立即退出事務所。據了解，竹內愛紗從今年2月起身心崩壞，上月11日被診斷出是驚恐症，經過家人與公司商討，她決定離開Sweet Power接受治療。

力捧做堀北接班人

38歲女神深田恭子日前被診斷出有適應障礙症要全面停工，女子組合Little Glee Monster的22歲成員芹奈，前日亦公佈因躁鬱症而正休息養病。今次出事的竹內愛紗，讀中學時已被發掘入行，2017年從家鄉福島縣到東京發展，獲力捧做堀北真希接班人，至今已參演逾10部日劇及電影，包括人氣劇《未滿警察》、擔正的偶像劇《16歲症候群》及《高嶺與花》。

不過，Sweet Power今年接連爆出負面消息，中年女社長岡田直弓更被傳媒爆料指多次性騷擾旗下女星，又精神虐待員工等，醜聞不絕於耳。

同床一年半感惡心

據雜誌《週刊文春》今年3月時報道，岡田直弓睇中一位未成年新人，這位女星由家鄉搬到東京生活後，被安排入住岡田直弓的東京豪華寓所，這位女星曾向好友自爆與岡田直弓同床一年半，其間被迫拖手及撫摸身體，感到十分惡心。雖然岡田直弓方面作出否認，但Sweet Power去年有至少10人離職，韓國女團KARA前成員姜知英、效力多年的南澤奈央、新世代男星高杉真宙等，受到今次醜聞影響已先後離巢，知英亦被爆曾受到女社長的性騷擾才回流韓國，連公司唯一的當紮男星岡田健史亦不歡而散，寧願被轟反骨，也要打官司希望提前解約。身為一姐的桐谷美玲、效力17年的黑木美沙也相繼傳出已向公司請辭。

早前《週刊文春》爆料指，受性騷擾的女星是「堀北真希接班人」、中學時已被星探發掘，而Sweet Power旗下只有四位未成年女藝人，加上竹內愛紗因病離巢，種種線索令受害人的身份呼之欲出，更有網媒直指竹內愛紗就是遭岡田直弓抽水的受害女星。