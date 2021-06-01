疫情近日趨向緩和，但專家強調第五波隨時可能爆發，不可鬆懈，前日公關名人鄭紹康卻公開與一眾友人包括傅明憲及何雁詩等出海開遊艇派對慶生的合照，現場人數逾30人，而且均沒戴口罩，也沒保持社交距離，令人不禁喚起早前跳舞群組引發疫情的恐懼！昨日鄭紹康在Ig自辯：「船內有足夠空間。」不過網民鬧爆：「限聚令只應用喺我哋基層賤民！」

雖然專家袁國勇日前稱第四波疫情已完結，但專家強調不可防疫鬆懈，因第五波疫情可能隨時爆發，政府更指若第五波來臨，會實施嚴格禁出入公眾場所規限。正當全城憂心之際，前日被公關界稱為「天下第一關」的鄭紹康，卻在社交網站貼出與一眾友人出海開遊艇派對的合照，現場人數相當多，至少超過30人，而且眾人在相中均沒戴口罩，也沒保持社交距離，令人想起之前的「跳舞群組」及「富臨群組」引爆疫情，派對或變成播毒溫床。

質疑小朋友未種疫苗違規

鄭紹康在貼圖中表示當日天氣好，可以出海展開big boat trip很幸運，而眾人為鄭紹康慶祝生日，他感謝朋友到來，更顯示打卡點在大潭灣，又表示「接種疫苗，遵守規則，保持健康」，出席藝人朋友包括傅明憲、鄧佩儀、林奕匡老婆李靄璣、鄭俊弘、何雁詩、麥大力、梁彥宗及陸煥恆等。

不少網民熱烈討論防疫政策漏洞，指今次隨時爆出「船P群組」，紛紛留言「生日大晒是常識」、「仲要全部唔戴口罩」、「人類post少張相晒命真係慘過叫你去死」及「名人有錢佬有遊艇，私人地方大晒，驚你唔知，限聚令只應用喺我哋基層賤民」等。

另外有網民留言：「個個有晒疫苗紀錄先上船，根據法例50人內都未違法，冷箭睇清楚先放啦！」有網民卻反擊稱圖中有幾位小朋友，「佢哋點打？唔係最細接種年齡係16歲咩？」認為帶小朋友出席群體聚會不戴口罩也同樣存在風險。

死撐船內空間足夠後刪相

財經專欄作家「中環十一少」昨日在fb提及此事：「人多到可以分幾多隊玩獎門人？介紹返，疫情下自製公關災難的，就是自稱『天下第一關』嘅娛樂公關鄭紹康，而公司應改名做Number One PR Crisis，繼續承接部份TVB藝人和KOL的生意。政府多次公開呼籲市民避免聚會，以免造成播疫風險，但呢班有名有姓的公眾人物，仍然以身試法，期待『天下第一關』的回應，希望別以『私人地方，並無違規』作擋箭牌，了無新意，公不了關。」昨日凌晨，鄭紹康在Ig指出海本應是開心事，這張照片令大家誤會，「要跟朋友們說聲不好意思。這艘船名叫 The Wan是由天星小輪改裝，船內有足夠空間，在出發前已經再三跟船主和相關單位溝通，再次謝謝大家關心我和我朋友的健康」。可能見照片已引爆公關災難，昨日他已刪走大合照，並上載不少主題公園的潛水新照，全部四人以內合乎限聚令要求，意圖洗底。

近日天氣炎熱，不少圈中人均相約結伴出海，前日周家蔚就貼出和好姊妹鍾麗淇、梁靖琪及湯盈盈的水着隊啤相，明顯正享受船P，連同小孩加起來共五人，亦有其他照片顯示當日聚集至少10人，若在公眾地方其實已違反限聚令。至於鄭紹康開船P的遊艇，據知由天星小輪金星號改裝，2011年一名外籍富翁買下並花1,600萬港元和18個月時間，找來法國室內設計師設計，送到珠海琛龍船廠改裝，內部裝修走紐約工業風，10,000呎有齊套房、客廳、私人戲院及圖書館等。由於富翁要移民到歐洲，月前他曾以2,100萬港元放售。

【灰色地帶】遊艇派對難規管

因應疫情變化，政府於上月尾曾宣佈限聚令再延長至本月9日，食肆要選擇以A、B、C或D模式營運，按照不同模式，堂食時間最長延至凌晨二時，最多可一枱八人。早前停業的六類場所包括酒吧、夜店及夜總會等處所只可營業至凌晨二時，每枱最多兩人，每房最多四人，容納人數為上限的50%。而公眾地方限聚令維持最多四人，社交或團體活動包括婚禮，所有參與人士已接種至少一劑疫苗，室內最多50人，室外最多100人。任何人違反限聚令最高可被罰款25,000元及監禁6個月，而違反強制公共場合內所有人必須佩戴口罩的「口罩令」，定額罰款則為5,000元。

政府亦推出針對出海舉行遊艇派對的措施。林鄭月娥曾在記者會上，指水警成立舉報熱線針對於私人遊艇的違規行為，如非船主邀請，利用私人遊艇進行公開活動，例如賣廣告或收費上船亦受規管，亦規定50%的遊艇容納人數上限，不過遊艇派對則仍存在灰色地帶，屬於私人地方則不受限聚令規管，若離開遊艇進行水上活動，則須四人一組及戴上口罩。