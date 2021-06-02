余文樂於2017年與台灣模特兒女友王棠云結婚，婚後育有一子一女。成為台灣女婿的樂仔，近年索性留在台灣生活，更豪擲2.8億新台幣（約7,200萬港元）購入豪宅，同時又經營潮牌、電競和餐飲業，樂仔不時在社交平台貼出與老婆仔女的生活照，大晒幸福！

不過昨日樂仔突然在IG的限時動態留言，自爆3年前患上驚恐症，他表示：「我三年前突然在飛機上很害怕，然後手腳發麻，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。後來空姐幫忙問機上有沒有醫生，剛好有一位外國醫生，他檢查後，給我吃了一點鎮定劑，我才平安度過這趟旅程。後來我回去看醫生，證實了是驚恐症。」

樂仔又指當時是因長期的工作壓力所造成，經醫生診斷後，定期吃了一年藥已根治，但最近又再復發，令他感覺非常失落：「很害怕，我怕我以後都好不起來」，但他表示仍堅持信念，相信定能克服病症，並勉勵同路人要保持樂觀和正面的態度去面對：「不用害怕，病一定會好的！加油！」

其實在今年初，樂仔亦曾在社交平台透露「這兩年是我人生中最不如意，最困難的兩年，也沒有見過我家人一年多了」，幸好有老婆和一對仔女的陪伴，樂仔樂觀面對，還亦表示會繼續努力：「2021年我會好好加油！」

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