繼薛家燕日前報喜,宣佈榮升嫲嫲,今日娛樂圈再添一喜事,余安安今日在IG宣佈外孫出生,正式「升呢」做外婆!余安安在IG以英語公佈:「So so happy that I can officially announce my grandson has arrived today! So excited! Yay!!!!!」她只透露外孫是B仔,至於外孫仔的名字及體重等資料均未提及。

余安安同前夫李萬祺育有兩女,分別為中女李文琪(Marcia)及李文騫,今次生B的是大女。Marcia於2016年與男友Jeremy結婚,兩人享受了幾年二人世界後,終為家庭添新成員。余安安在今年白色情人節(3月14日)宣佈即將做外婆的喜訊。

余安安出post後,不少網民都有畀like祝賀,當中還包括曾志偉的新抱王敏奕。而日前余安安貼出與仍在陀B的Marcia夫婦的家庭照時,宣萱都有留言給余安安讚相靚,又指余安安將會很忙,余安安開心回覆對方,指自己十分期待為湊孫而忙碌的生活。

